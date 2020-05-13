Виконавчий директор компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив про скорочення його посади в компанії та подальше звільнення.

Про це Вітренко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, вже через 2 місяці йому доведеться піти з “Нафтогазу”.

“Друзі! Мене щойно формально попередили, що мою посаду скорочують, і це означає, що через два місяця мене звільнять з “Нафтогазу”, – написав Вітренко.

Він вважає, що його звільнення пов’язане з тим, що “зараз не є пріоритетом боротьба проти російської агресії, зокрема ефективний захист інтересів України у відносинах з “Газпромом”.

Вітренко також зазначив, що глава правління НАК “Нафтогаз” Андрій Коболєв залишається у компанії.

“Ні, Коболєва не звільняють. Навпаки, Коболєву Кабмін, знову без жодного конкурсу, продовжив контракт на чотири роки. І тепер Коболєв фактично звільняє мене”, – наголосив Вітренко.

Виконавчий директор компанії зауважив, що у нього з Коболєвим різні культури управління.

“Показово, що коли Коболєв дійсно може похвалитися участю у гучних перемогах “Нафтогазу”, то він був членом команди, у якій я був і лідером. При цьому важливо, що він не дивлячись не те, що він був формально моїм начальником, в цих командах культуру управління визначав більше я, а він підлаштовувався”, – додав він.

Як відомо, Вітренко в “Нафтогазі” відповідає за реалізацію проєкту із захисту і представництва інтересів компанії в суперечках з російським “Газпромом” та координує роботу з розробки і систематичного оновлення макроекономічної моделі України, необхідної для прогнозування довгострокової динаміки макроекономічних показників, які впливають на основні показники діяльності НАК.

Вітренко співпрацює з “Нафтогазом” з 2002 року. Він був радником різних керівників компанії, в 2004-2005 роках працював начальником одного з відділів НАК. У 2014 році повернувся в “Нафтогаз” на посаду одного з топменеджерів, з 2018-го є виконавчим директором компанії.