Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко подав до суду через невиплату йому премії за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі.

Про це він повідомив в ефірі “UA: Перший”.

“Якщо якісь чиновники або політики хочуть не виконувати закони, порушувати закони, зобов’язувати компанію не виконувати закони (а виплата зарплати – це закон), то тоді ми повинні захищати свої права… Я вже подав позов до суду. Я нікого не лякаю, просто кажу, що є законний шлях захисту своїх інтересів”, – зазначив Вітренко.

Він уточнив, що позов був поданий до Печерського районного суду Києва. У позовній заяві Вітренко вимагає виконання трудового договору.

“Я вимагаю виконання “Нафтогазом” зобов’язань за трудовим договором – виплати зарплати. Ця премія – це частина зарплати за українським законодавством. Вона прописана в моєму трудовому договорі і тому повинна була автоматично бути виплачена 30 грудня (2019 року, – ред.)”, – наголосив Вітренко.

Він поінформував, що премія за перемогу над “Газпромом” повинна бути виплачена не лише керівництву “Нафтогазу”, але і декільком десяткам співробітників компанії.

Вітренко також заявив, що пропонував керівництву України розділити гроші, які заробила команда “Нафтогазу”, між усіма громадянами країни. Згідно з його підрахунками, кожен українець при поділі цих коштів отримав би по 6 тисяч грн.

“Я запропонував політичному керівництву України розділити всі зароблені моєю командою гроші… між усіма громадянами України. І не тільки мою премію, тому що занадто мало вийде, а ділити всі гроші, які заробила моя команда. Це $ 3 млрд – останній платіж, який ми отримали за рішенням Стокгольмського арбітражу. До цього ми отримали $ 2,1 млрд, які вже пішли в державний бюджет і були витрачені. Плюс $ 7,2 млрд – це гарантовані платежі за новим транзитним контрактом. Тобто разом – це $ 10 млрд. Ділимо на всіх громадян України – виходить по 6 тисяч гривень. Якщо на сім’ю – то це 16 тисяч гривень”, – повідомив Вітренко.

Він уточнив, що в керівництві України не відреагували на цю пропозицію.

“Я запропонував це, але, на жаль, досі не було відповіді від політичного керівництва”, – сказав Вітренко.

(На відео – з 1 год. 2 хв.)