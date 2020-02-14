Про це він повідомив в ефірі “UA: Перший”.
“Якщо якісь чиновники або політики хочуть не виконувати закони, порушувати закони, зобов’язувати компанію не виконувати закони (а виплата зарплати – це закон), то тоді ми повинні захищати свої права… Я вже подав позов до суду. Я нікого не лякаю, просто кажу, що є законний шлях захисту своїх інтересів”, – зазначив Вітренко.
Він уточнив, що позов був поданий до Печерського районного суду Києва. У позовній заяві Вітренко вимагає виконання трудового договору.
“Я вимагаю виконання “Нафтогазом” зобов’язань за трудовим договором – виплати зарплати. Ця премія – це частина зарплати за українським законодавством. Вона прописана в моєму трудовому договорі і тому повинна була автоматично бути виплачена 30 грудня (2019 року, – ред.)”, – наголосив Вітренко.
Він поінформував, що премія за перемогу над “Газпромом” повинна бути виплачена не лише керівництву “Нафтогазу”, але і декільком десяткам співробітників компанії.
Вітренко також заявив, що пропонував керівництву України розділити гроші, які заробила команда “Нафтогазу”, між усіма громадянами країни. Згідно з його підрахунками, кожен українець при поділі цих коштів отримав би по 6 тисяч грн.
“Я запропонував політичному керівництву України розділити всі зароблені моєю командою гроші… між усіма громадянами України. І не тільки мою премію, тому що занадто мало вийде, а ділити всі гроші, які заробила моя команда. Це $ 3 млрд – останній платіж, який ми отримали за рішенням Стокгольмського арбітражу. До цього ми отримали $ 2,1 млрд, які вже пішли в державний бюджет і були витрачені. Плюс $ 7,2 млрд – це гарантовані платежі за новим транзитним контрактом. Тобто разом – це $ 10 млрд. Ділимо на всіх громадян України – виходить по 6 тисяч гривень. Якщо на сім’ю – то це 16 тисяч гривень”, – повідомив Вітренко.
Він уточнив, що в керівництві України не відреагували на цю пропозицію.
“Я запропонував це, але, на жаль, досі не було відповіді від політичного керівництва”, – сказав Вітренко.
(На відео – з 1 год. 2 хв.)
- Раніше президент Володимир Зеленський доручив Уряду Олексія Гончарука розробити нову концепцію заробітних плат для чиновників: зокрема, “розібратися з тими відсотками”, які отримує НАК “Нафтогаз”.
- Згодом Кабінет Міністрів закликав наглядову раду НАК “Нафтогаз України” утриматися від виплати великих премій керівництву компанії.
- 11 лютого Юрій Вітренко повідомив, що звернувся до голови правління НАК “Нафтогаз” Андрія Коболєва із заявою про невиконання трудових контрактів.