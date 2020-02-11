Про це Вітренко повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

В той же час він опублікував текст своєї заяви, де йдеться про затримку роботодавцем заробітної плати та порушення трудового договору.

“За умовами трудового договору роботодавець зобов’язаний був виплатити 50% премії ще 30 грудня 2019, але це досі не було зроблено”, – пише Вітренко.

На його думку, затримка зарплати завдає значної шкоди, тому що ці кошти можна було розмістити на банківському депозиті і отримувати з них прибуток.

В той же час Вітренко заявив, що він зробив найбільший внесок в те, що “Нафтогазом” було отримано від “Газпрому” 2,9 млрд доларів відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу і підписаний новий транзитний контракт.

“Цей результат не був “звичайним”, або тим, чого очікували від моєї роботи. Це було моїм екстраординарним досягненням. Це легко перевірити: покажіть інші приклади, коли менеджер державної компанії заробив для держави хоча б приблизно стільки грошей (тільки за рішенням Стокгольмського арбітражу в транзитній справі ми отримали 4,9 млрд доларів)”, – пише він.

Також директор має намір звертатися в “компетентні органи” з 11 лютого.