Погода в Україні завтра, 28 січня, буде холодною і сніжною. У всіх областях синоптики прогнозують мокрий сніг, а також вітер. У окремих регіонах оголосили штормове попередження.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

У більшості областей очікується невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла (вночі на Лівобережжі 5-10° морозу, вдень в Криму 1-6° тепла).

У Києві передбачають сніг та температуру до 0…+2 градусів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с

В Карпатах сніг, хуртовина, пориви вітру 15-20 м/с, температура вночі та вдень 5-10° морозу.

Через сильний вітер та хуртовину на заході країни 28 січня оголошено І рівень небезпечності, жовтий, а на високогір’ї Закарпатської області, у горах Івано-Франківщини та Львівщини очікується значна сніголавинна небезпека (ІІІ рівень).

Метеорологи зазначають, що вночі на Харківщині, Луганщині та Донеччині температура опуститься до -6…-9 градусів. Водночас найтепліше вдень буде у Криму – +3…+5 градусів.