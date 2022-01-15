Сьогодні, 15 січня, в Україні буде прохолодно, очікуються сильні пориви вітру. Такого можливі невеликі опади переважно у вигляді мокрого снігу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вдень у східних та північно-східних областях очікуються невеликі опади переважно у вигляді мокрого снігу, на решті території без істотних опадів. Температура повітря вдень триматиметься в межах -3..+2 градуси, а вночі опуститься до -4.

У Києві буде хмарно, йтиме невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура повітря досягне 0…+2. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 0…-2 градусів.

У західних областях буде мінлива хмарність, але без істотних опадів. Вдень температура повітря опуститься до 0…+3 градусів, а вночі температура повітря у всіх західних регіонах опуститься до -1…-3.

У Центрі і на Півночі буде переважно хмарна погода. Очікується мокрий сніг. Стовпчики термометрів і вдень, і вночі покажуть -1…+1.

На Сході України очікується мокрий сніг. Температура вдень становитиме від 0 до +2 градусів. Вночі буде -2…0.

На Півдні буде найтепліше. Денна температура становитиме +2…+4 градусів, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -1…+1.