Віце-прем’єр РФ вважає можливим відновлення «Північного потоку»

Про це інформує Reuters.

Загалом минулого тижня було виявлено чотири витоки на трубопроводах Nord Stream 1 і 2 у Балтійському морі поблизу Данії та Швеції, значне падіння тиску газу призвело до виявлення розривів.

“Таких інцидентів ще не було. Звичайно, є технічні можливості для відновлення інфраструктури, для цього потрібен час і відповідні кошти. Я впевнений, що відповідні можливості будуть знайдені”, – сказав Новак.

2 жовтня Енергетичне агентство Данії повідомило, що в Nord Stream 1, колись найбільшому єдиному маршруті постачання російського газу до Європи, досягнуто стабільного тиску, що вказує на припинення відтоку газу.

Компанія Nord Stream AG заявила 1 жовтня, що паливо більше не витікає з газопроводу Nord Stream 2, який утримував деяку кількість газу, попри те, що він так і не почав працювати.

Країни Європейського Союзу зазначили, що вони вважають, що збитки були спричинені диверсією, але вони та інші західні уряди уникають прямого “вказування пальцем”. Натомість президент РФ Володимир Путін заявив 30 вересня, що Сполучені Штати та їхні союзники несуть відповідальність, Білий дім відкинув це звинувачення.

Новак заявив, що США, Україна та Польща виступили проти газопроводу Nord Stream. Він додав, що ті, хто висловлювався проти, були зацікавлені в тому, щоб трубопровід припинив функціонування.

Газопровід “Північний потік-1” вже був закритий. Тоді як новий газопровід “Північний потік-2”, так і не запустили в комерційну експлуатацію після того, як побудували у вересні 2021 року.

Центральне розвідувальне управління США кілька тижнів тому попередило Німеччину про можливі атаки на газопроводи в Балтійському морі. У вівторок повідомили про витік газу з російських трубопроводів, що ведуть до Німеччини. В Європі припускають, що причиною витоків у двох російських газопроводах під Балтійським морем міг стати саботаж. Сейсмологи Данії та Швеції зафіксували щонайменше два вибухи перед інцидентом.

Також видання SVT з посиланням на сейсмологів зазначало, що фахівці з Данії та Швеції зафіксували щонайменше два вибухи. Вони пролунали там, де якраз сталися витоки. Перший з них стався 26 вересня о 18:04 за Києвом, а другий вночі, о 1:03.

Інцидент трапився якраз напередодні запуску Baltic Pipe, що транспортує газ із Норвегії до Польщі. Варшава у такий спосіб має намір диверсифікувати постачання з Росії, а Матеуш Моравецький вже заявив, що епоха домінування Росії в газовій сфері закінчується.

1 жовтня компанія-оператор російського “Північного потоку” повідомила данському енергетичному агентству, що на газопроводі витік газу припинився.