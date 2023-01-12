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Віцеканцлер Габек: ФРН не має перешкоджати Польщі відправляти німецькі танки в Україну

Через день після того, як президент Польщі заявив про намір спорядити Україні бойові танки німецького виробництва, віцеканцлер Німеччини Роберт Габек припустив, що його країна не блокуватиме передачу зброї.

П’ятниця, 13 січня 2023, 01:14
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Про це повідомляє CNN.

У кулуарах засідання партії Зелених у Берліні, Габек зазначив, що Німеччина не повинна стояти на шляху інших країн, які приймають рішення щодо підтримки України, незалежно від того, які рішення приймає ФРН.

Це буде перший випадок, коли танк західного виробництва буде передано в Україну після повномасштабного вторгнення Росії. Оскільки танк Leopard виробляється в Німеччині, його реекспорт зазвичай потребує схвалення уряду Німеччини.

Водночас речник федерального уряду ФРН Штеффен Гебештрайт заявив, що йому “не відомо про будь-які конкретні запити” від іноземних урядів щодо реекспорту танків Leopard.

11 січня президент Польщі Анджей Дуда під час пресконференції у Львові, попередив, що при передачі “має бути виконано цілу низку формальних вимог і погоджень”.

На уряд Німеччини також чиниться тиск з боку українських посадовців щодо експорту бойових танків. Тож 12 січня міністерка оборони ФРН Крістін Ламбрехт не виключила такої можливості.

У часи, в які ми живемо, — коли ми зіштовхуємося з багатьма великими викликами перед обличчям війни в Європі — ми радимо завжди адаптуватися до відповідної ситуації, — наголосила вона. У федеральному уряді поки немає рішення про передачу бойових танків”.

Одначе, уряд “нічого не виключатиме” і Німеччина прийматиме рішення “разом зі своїми союзниками”.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Львові оголосив про план спорядити в Україну бойові танки Leopard.

Згодом президент Саулі Нііністе зазначив, що поки що не може мовитися про велику кількість танків для надання Києву, оскільки Фінляндія є сусідньою з Росією країною і поки не увійшла до НАТО.

Довідка. Leopard – німецький основний бойовий танк, який вважається однією з кращих бойових машин світу (це звання він ділить з французьким танком Leclerc та американськими танками Abrams). Перші зразки танка надійшли на озброєння бундесверу в 1979 році, проте з того часу танк зазнав значної кількості модернізацій, які дозволяють йому впевнено утримувати одне з перших місць у світі за ефективністю. Leopard вважається одним з найдорожчих танків світу. Він має високу надійність, живучість, відмінну вогневу міць.

Теги: зброя україні, німецькі танки, підтримка України, Роберт Габек, танки для України, ФРН

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