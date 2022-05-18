Віцепрем'єр РФ Юрій Борисов стверджує, що російські війська використовують у війні проти України один із комплексів із назвою "Пересвіт", який може засліплювати супутники на висоті до 1 500 км над Землею.

Про це повідомляє Reuters

Цю лазерну зброю президент Росії Володимир Путін представив ще у 2018 році, однак про неї відомо небагато.

Також Борисов розповів про російські системи “Задира”, які нібито можуть спалювати безпілотники. Віцепрем’єр послався на випробування, під час якого, за його словами, безпілотник згорів за п’ять секунд на відстані 5 км.

Наразі про “Задиру” майже нічого не відомо, проте у 2017 році російські ЗМІ заявили, що російська державна ядерна компанія “Росатом” допомогла розробити її в межах програми створення зброї на основі нових фізичних принципів — ОНФП.

На запитання про те, чи така зброя використовується в Україні, Борисов відповів ствердно

“Так. Там уже використовуються перші зразки”, — зазначив він.