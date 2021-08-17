Віцепрезидент Афганістану оголосив себе очільником країни й закликав боротися з талібами

Про це він заявив у Twitter.
“Відповідно до Конституції Афганістану, за відсутності, втечі, відставки або смерті президента, перший віцепрезидент стає тимчасовим президентом. Зараз я перебуваю у своїй країні та є законним виконувачем обов’язків президента”, – заявив Салех.
Крім того, він звернувся до всіх світових лідерів й попросив надати йому свою підтримку.
Також Салех звернувся до жителів Афганістану та закликав їх приєднатися до опору “Талібану”.
“Ми, афганці, повинні довести, що Афганістан – це не В’єтнам, а таліби навіть віддалено не схожі на в’єтконгівців. На відміну від США і НАТО ми не втрачали духу і бачимо попереду величезні можливості. Приєднуйтесь до опору”, – написав Салех.
Президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну після того, як таліби увійшли в Кабул. Чиновник в уряді президента Афганістану Саджад Нурістані повідомив, що Гані подав у відставку. Після цього він попрямував в аеропорт Кабулу й вилетів до Таджикистану.
- Бойовики “Талібану” заявили, що контролюють 100% території Афганістану. Тоді вони погодилися на перехідний уряд, який мав очолити колишній міністр внутрішніх справ Алі Ахмад Джалалі.
- Додамо, що “Талібан” наразі утримує всі прикордонні переходи Афганістану. Відтак аеропорт Кабула залишається єдиним шляхом втечі з країни.
- Президент США Джо Байден вперше за шість днів прокоментував ситуацію в Афганістані. Він підтримав рішення про виведення американських військових з країни та розповів, яку мету переслідують США і що робитимуть далі.
- Повну хронологію захоплення Афганістану представниками “Талібану” читайте у наших матеріалах “Талібан” захоплює значну частину території Афганістану, Ескалація в Афганістані посилюється: дайджест та Захоплення талібами влади в Афганістані: хронологія подій.
- Про те, як зміниться життя в Афганістані після приходу талібів до влади — в матеріалі Захоплення Афганістану талібами: як все відбувалося та що далі.