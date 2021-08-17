Віцепрезидент Афганістану оголосив себе очільником країни й закликав боротися з талібами

Про це він заявив у Twitter.

“Відповідно до Конституції Афганістану, за відсутності, втечі, відставки або смерті президента, перший віцепрезидент стає тимчасовим президентом. Зараз я перебуваю у своїй країні та є законним виконувачем обов’язків президента”, – заявив Салех.

Крім того, він звернувся до всіх світових лідерів й попросив надати йому свою підтримку.

Також Салех звернувся до жителів Афганістану та закликав їх приєднатися до опору “Талібану”.

“Ми, афганці, повинні довести, що Афганістан – це не В’єтнам, а таліби навіть віддалено не схожі на в’єтконгівців. На відміну від США і НАТО ми не втрачали духу і бачимо попереду величезні можливості. Приєднуйтесь до опору”, – написав Салех.