Зображення: Twitter/Valdis Dombrovskis

Про це він повідомив у Twitter.

“Прибув до Києва, щоб обговорити підтримку ЄС України, зосередитись на надзвичайній фінансовій підтримці та наших планах на 2023 рік”, – зазначив Валдіс Домбровскіс.

А також додав, що планує обговорити із президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем конкретні кроки для тіснішої економічної інтеграції між ЄС та Україною.

Зображення: Twitter/Valdis Dombrovskis

Раніше віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що міністри фінансів Європейського Союзу домовилися інтегрувати виплати на підтримку України у бюджет ЄС на 2023 рік, аби зробити їх більш структурованими й передбачуваними.

“Важливо мати більш передбачуваний потік для України в наступному році, тому ми маємо намір інтегрувати його в обговорення бюджету ЄС на 2023 рік і таким чином зробити його більш стабільним. Між міністрами досягнуто згоди щодо такого підходу”, – сказав Домбровскіс.

Відтак, цей крок, ймовірно, ще більше посилить зв’язки між блоком із 27 країн та кандидатом на вступ до ЄС Україною, яка намагається зберегти свою державну адміністрацію, і вже майже вісім місяців протистоїть широкомасштабному вторгненню РФ.

Крім того, у розмові з журналістами після зустрічі міністрів Домбровскіс визнав, що цьогорічні виплати ЄС Україні навряд чи були регулярними – це викликає занепокоєння Києва, якому необхідно регулярно виплачувати зарплати державним службовцям і пенсії.