Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс прибув до Києва, під час візиту він планує обговорити з українським керівництвом підтримку України з боку ЄС.

Про це він повідомив у Twitter.

“Прибув до Києва, щоб обговорити підтримку ЄС України, зосередитись на надзвичайній фінансовій підтримці та наших планах на 2023 рік”, – зазначив Валдіс Домбровскіс.

А також додав, що планує обговорити із президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем конкретні кроки для тіснішої економічної інтеграції між ЄС та Україною.

Раніше віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що міністри фінансів Європейського Союзу домовилися інтегрувати виплати на підтримку України у бюджет ЄС на 2023 рік, аби зробити їх більш структурованими й передбачуваними.

“Важливо мати більш передбачуваний потік для України в наступному році, тому ми маємо намір інтегрувати його в обговорення бюджету ЄС на 2023 рік і таким чином зробити його більш стабільним. Між міністрами досягнуто згоди щодо такого підходу”, – сказав Домбровскіс.

Відтак, цей крок, ймовірно, ще більше посилить зв’язки між блоком із 27 країн та кандидатом на вступ до ЄС Україною, яка намагається зберегти свою державну адміністрацію, і вже майже вісім місяців протистоїть широкомасштабному вторгненню РФ.

Крім того, у розмові з журналістами після зустрічі міністрів Домбровскіс визнав, що цьогорічні виплати ЄС Україні навряд чи були регулярними – це викликає занепокоєння Києва, якому необхідно регулярно виплачувати зарплати державним службовцям і пенсії.