Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс не бачить перспектив для запуску процедури членства України в Євросоюзі в найближчі роки.

Про це він заявив в інтерв’ю “РБК-Україна”.

Домбровскіса попросили прокоментувати, чи правда, що в найближчі 3-5 років питання про запуск процедури членства України в ЄС навряд чи буде піднято.

“Я так думаю, з урахуванням політичної ситуації в ЄС, того як проходять питання щодо розширення, то так, думаю, що, на жаль, це малоймовірно в найближчі роки”, – відповів на це Домбровскіс.

Він пояснив, що наразі в самому Євросоюзі немає консенсусу з питання розширення та включення до об’єднання нових країн (і це стосується не лише України).

“Зараз немає консенсусу щодо подальшого розширення ЄС. Це стосується не тільки України, а й інших країн, які виявляють інтерес до вступу в ЄС. Зараз такого роду консенсусу дійсно немає. Проходять переговори з тими країнами, з якими процес був запущений багато років тому”, – зазначив Домбровскіс.

Він уточнив, що переговори зараз проходять щодо балканських країн, проте і там “цей процес проходить дуже повільно, займає багато років”.

Домбровскіс наголосив, що Євросоюз підтримує роботу України “з тіснішої інтеграції в ЄС”. Водночас питання вступу до ЄС є політичним та має бути підтримане всіма державами-членами.

Домбровскіс порадив Україні поки що сконцентруватися на “максимальному використанні можливостей, які дає Угода про асоціацію” з Євросоюзом.

“Що стосується вступу в ЄС, це в першу чергу політичне питання, яке має одноголосно бути підтримане всіма країнами-членами – відкриття нових переговорів про вступ. І вже в рамках цього процесу переговорів з’являється дорожня карта. Але я не думаю, що це може бути питанням найближчого часу, з урахуванням політичної динаміки в ЄС. Це питання треба зберігати на порядку денному, але в короткостроковій перспективі важливо концентруватися на максимальному використанні можливостей, які дає Угода про асоціацію. У її рамках ще багато всього можна зробити. Реалізація різних заходів, передбачених Угодою, де-факто сприятиме процесу європейської інтеграції”, -пояснив він.

На зауваження, що Україна підписувала Угоду про асоціацію саме із перспективою вступу до Євросоюзу, Домбровскіс відповів:

“Наскільки я пам’ятаю, формулювання було в тому, що ЄС “визнає європейські прагнення”. І це визнається Євросоюзом, але ЄС не готовий був дати якусь перспективу зі свого боку. Як і зараз. Це не виключає, що в якийсь момент цей консенсус може з’явитися”.