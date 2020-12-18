Про це повідомляє ABC News.
Відомо, що політику ввели дозу вакцини Pfizer/Biontech. Процедура пройшла успішно.
“Я нічого не відчув”, – коротко прокоментував Пенс.
Віцепрезидент також заявив, що у США стартувала програма масової вакцинації населення. За його словами, це стане “початком кінця пандемії”.
Своїм публічним щепленням Пенс хотів довести, що вакцинація є безпечним та ефективним процесом, оскільки мільйони американців скептично ставляться до ретельно протестованих препаратів.
Разом з Майком вакцинувалася його дружина Карен.
BREAKING: Vice Pres. Mike Pence receives COVID-19 vaccine. https://t.co/D3NZXWFj5S pic.twitter.com/dDWzaLUMi0
— ABC News (@ABC) December 18, 2020
- Колишні президенти США Барак Обама, Джордж Буш та Білл Клінтон добровільно і публічно вакцинуються проти коронавірусу, щоб підвищити рівень довіри громадськості до вакцини.
- Обраний президент США Джо Байден готовий публічно вакцинуватися проти коронавірусу. Байден зазначив, що він “був би щасливий” приєднатися до колишніх президентів Барака Обами, Джорджа Буша і Білла Клінтона в публічному проведенні вакцинації, щоб довести її безпеку.