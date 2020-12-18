У п’ятницю, 18 грудня, віцепрезидент США Майк Пенс отримав щеплення проти коронавірусу COVID-19. Він став першим високопосадовцем країни, який отримав свою дозу вакцини.

Про це повідомляє ABC News.

Відомо, що політику ввели дозу вакцини Pfizer/Biontech. Процедура пройшла успішно.

“Я нічого не відчув”, – коротко прокоментував Пенс.

Віцепрезидент також заявив, що у США стартувала програма масової вакцинації населення. За його словами, це стане “початком кінця пандемії”.

Своїм публічним щепленням Пенс хотів довести, що вакцинація є безпечним та ефективним процесом, оскільки мільйони американців скептично ставляться до ретельно протестованих препаратів.

Разом з Майком вакцинувалася його дружина Карен.

Колишні президенти США Барак Обама, Джордж Буш та Білл Клінтон добровільно і публічно вакцинуються проти коронавірусу, щоб підвищити рівень довіри громадськості до вакцини.