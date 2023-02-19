Віцепрезидентка США Камала Гарріс оголосила в суботу, 18 лютого, офіційний висновок Сполучених Штатів щодо скоєння Росією "злочинів проти людства" під час вторгнення в Україну, і застерегла Китай від надання будь-якої підтримки військовим зусиллям Москви.

Про це інформує The New York Times.

Повідомляється, що коментарі Гарріс на Мюнхенській конференції з безпеки прозвучали всього за три дні до того, як президент Байден мав відзначити річницю війни виступом у Варшаві. Перед виступом віцепрезидентки високопосадовець із закордонних справ Китаю “висміяв” реакцію США на нещодавній політ китайської шпигунської повітряної кулі, назвавши дії Америки “абсурдними та істеричними” та спробою “відвернути увагу від внутрішніх проблем”.

Член Комуністичної партії Китаю Ван Ї, повторив заяву свого уряду про те, що повітряна куля, яка пролетіла над кількома штатами США була “цивільним” об’єктом. Американські офіційні особи заявили, що вони збили повітряну кулю біля узбережжя Південної Кароліни. Адміністрація Байдена розглядає можливість оприлюднити деякі свої висновки про тип обладнання для спостереження, яке містилося на ньому.

Зазначено, що Сполучені Штати та їхні європейські партнери неодноразово повторювали, що підтримуватимуть Україну скільки завгодно, хоча її “апетит до величезних витрат на зброю та допомогу наближається до певної межі”.

Також додається, що у Мюнхені американські офіційні особи поділилися додатковими даними про китайську програму повітряних куль, вважаючи, що вона вже зосереджена на 40 різних країнах. Ван Ї розпочав свою промову словами про прагнення Пекіна до “мирного співіснування”, додавши, що “ядерні війни не повинні вестися”. Крім того, посадовець заявив, що країни мають спільно протистояти використанню хімічної та біологічної зброї за будь-яких обставин.

Китайський дипломат додав, що війна в Україні “не повинна тривати”, і запевнив, що його країна представлятиме позицію Китаю щодо політичного врегулювання української кризи та твердо буде стояти на боці миру.