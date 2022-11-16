Про це повідомляють кореспонденти польського Радіо Wnet Павел Боболович та Войцех Янковський.
Вони розповідають західній авдиторії про життя мирних жителів на сході та півдні України, а також будні українських військових, які протистоять російському наступу.
Зауважимо, що Бахмут є однією з найгарячіших ділянок фронту.
За словами журналістів, Ґосєвська привезла гуманітарну допомогу мирним жителям та українським військовим, а її візит на передову мав наміром продемонструвати непохитну солідарність народу та влади Польщі з Україною.
Пізніше, в Києві пані віцемаршалек підтвердила підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, заявивши, що про припинення російсько-української війни за “грузинським сценарієм” не може бути й мови.
“Не може бути так, як з Грузією у 2008 році, коли Президент Франції Саркозі полетів у Москву і вони разом підписали, скажімо так, цей “мир” у Грузії. Це було зроблено за спиною уряду Грузії, і як наслідок грузинське суспільство різко виступало проти свого парламенту”, — сказала вона.
Віцемаршалка наголосила, що чи укладати якийсь мир повинна вирішувати лише Україна, і не може бути такого, щоб Україну примушували миритися з Росією. Також Ґосєвська акцентувала на тому, що РФ ніколи не дотримується тих угод, які підписала.
- Найближчими тижнями посиляться російські наступальні операції в Донецькій області, оскільки разом із силами, виведеними із Херсонщини, прибудуть нові мобілізовані російські військовослужбовці.
- За добу російські загарбники обстріляли 9 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого знищено та пошкоджено 8 цивільних об’єктів.