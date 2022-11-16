Малґожата Ґосєвська, віцемаршалка польського Сейму побувала на лінії фронту в місті Бахмут, де артилерійський вогонь та стрілецькі бої змінюють один одного, не стихаючи ні на день.

Про це повідомляють кореспонденти польського Радіо Wnet Павел Боболович та Войцех Янковський.

Вони розповідають західній авдиторії про життя мирних жителів на сході та півдні України, а також будні українських військових, які протистоять російському наступу.

Зауважимо, що Бахмут є однією з найгарячіших ділянок фронту.

За словами журналістів, Ґосєвська привезла гуманітарну допомогу мирним жителям та українським військовим, а її візит на передову мав наміром продемонструвати непохитну солідарність народу та влади Польщі з Україною.

Пізніше, в Києві пані віцемаршалек підтвердила підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, заявивши, що про припинення російсько-української війни за “грузинським сценарієм” не може бути й мови.

“Не може бути так, як з Грузією у 2008 році, коли Президент Франції Саркозі полетів у Москву і вони разом підписали, скажімо так, цей “мир” у Грузії. Це було зроблено за спиною уряду Грузії, і як наслідок грузинське суспільство різко виступало проти свого парламенту”, — сказала вона.

Віцемаршалка наголосила, що чи укладати якийсь мир повинна вирішувати лише Україна, і не може бути такого, щоб Україну примушували миритися з Росією. Також Ґосєвська акцентувала на тому, що РФ ніколи не дотримується тих угод, які підписала.