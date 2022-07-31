Наразі йому допомагає волинський фермер Василь Мельник. Відтепер їхні вівці в одному стаді, однак де чиї чоловіки не знають.

“Я йому запропонував приїхати до мене. Він довго думав, бо далеко їхати. Ми помогли йому і він приїхав до нас. Він не те, що роботящий, він – пахар. Горою стоїть за Україну. З росіянами не захотів жити й приїхав до нас”, – сказав Василь Мельник.