3-річна вівчарка Джо та Джилл Байден, Мейджор, часто кусав працівників Білого дому. Іноді все закінчувалося синцями чи подряпинами, а іноді - добрячими укусами.

Про це повідомляє американський телеканал NBC News.

Документи служби внутрішньої безпеки президентської адміністрації свідчать про те, що пес кусав працівників Білого дому значно частіше, ніж розголошували раніше.

Перше повідомлення з’явилося в березні. Тоді Мейджор кілька разів подряпав працівників президентської резиденції.

“Лише за перший тиждень вівчарка майже щодня кусав то когось з працівників, то когось з офіцерів… Здебільшого, він рвав одяг чи залишав синці на шкірі”, – сказано в документах.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі відмовилася коментували правдивість цих документів.

“Так, в Мейджора були проблеми з адаптацією перший час. Він ніяк не міг звикнути до життя в Білому домі. Але з ним працювали, його навчали, а також час від часу возили його в Делавер, аби йому було комфортніше. В мене немає іншої інформації”, – розповіла Псакі.

Однак, в документах сказано, що Мейджор вперше агресивно поводився наприкінці лютого, коли родина приїхала в Делавер. 1 березня повідомили, що пес вкусив чи подряпав трьох агентів.

Тоді ж охоронців Байдена та інший персонал попередили, що з Мейджором потрібно бути обережним, оскільки вівчарка непрогнозована.

Мейджора взяли з притулку у 2018 році.