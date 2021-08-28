Про це повідомляє американський телеканал NBC News.
Документи служби внутрішньої безпеки президентської адміністрації свідчать про те, що пес кусав працівників Білого дому значно частіше, ніж розголошували раніше.
Перше повідомлення з’явилося в березні. Тоді Мейджор кілька разів подряпав працівників президентської резиденції.
“Лише за перший тиждень вівчарка майже щодня кусав то когось з працівників, то когось з офіцерів… Здебільшого, він рвав одяг чи залишав синці на шкірі”, – сказано в документах.
Прессекретарка Білого дому Джен Псакі відмовилася коментували правдивість цих документів.
“Так, в Мейджора були проблеми з адаптацією перший час. Він ніяк не міг звикнути до життя в Білому домі. Але з ним працювали, його навчали, а також час від часу возили його в Делавер, аби йому було комфортніше. В мене немає іншої інформації”, – розповіла Псакі.
Однак, в документах сказано, що Мейджор вперше агресивно поводився наприкінці лютого, коли родина приїхала в Делавер. 1 березня повідомили, що пес вкусив чи подряпав трьох агентів.
Тоді ж охоронців Байдена та інший персонал попередили, що з Мейджором потрібно бути обережним, оскільки вівчарка непрогнозована.
Мейджора взяли з притулку у 2018 році.
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