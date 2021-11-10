Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Загалом список налічує понад 50 порід собак. Згідно з ухваленими змінами, власники порід собак, визнаних небезпечними, зобов’язані укласти договір обов’язкового страхування або відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам.

До переліку зокрема увійшли такі породи:
  • Аіді (вівчарка атласька)
  • Айну (собака айнський, хоккайдо)
  • Акбаш
  • Акіта-іну
  • Акіта американський (собака великий японський)
  • Бандог американський
  • Бергамаско (вівчарка бергамська)
  • Брохольмер датський
  • Був’є арденський
  • Був’є фланерський
  • Бульдог алапахський чистокровний (отто)
  • Бульдог американський
  • Бульдог мальорський (ка-де-бо, перо де пресо мальоркін)
  • Бульмастиф
  • Бультер’єр англійський
  • Бультер’єр англійський стафордширський
  • Бурбуль південноафриканський
  • Вівчар картський (вівчарка картська)
  • Вівчарка голландська
  • Вівчарка грецька
  • Вівчарка ештрельська (португальська горна)
  • Вівчарка кавказька (вовкодав кавказький)
  • Вівчарка середньоазіатська (алабай, вовкодав середньоазіатський)
  • Вівчарка східноєвропейська
  • Вовкодав ірландський
  • Гампр
  • Доберман
  • Дог аргентинський (аргентинський мастиф)
  • Дог канарський
  • Кангал
  • Кане-корсо
  • Као де кастро лаборейро
  • Као де сера де астрела (португальський пастуший собака)
  • Марема (вівчарка маремо-абруцька)
  • Мастиф англійський
  • Мастиф бельгійський
  • Мастиф піренейський
  • Мастиф тибетський
  • Московська сторожова
  • Перо де преса канаріо (собака канарський)
  • Піт-бультер’єр американський
  • Рафейру дуалінтежу (собака португальський сторожовий)
  • Ріджбек родезійський
  • Ріджбек тайський
  • Ротвейлер
  • Собака вовчий італійський
  • Собака вовчий саарлоський (вольфхаунд)
  • Собака вовчий чеський
  • Тер’єр американський стафордширський
  • Тоза-іну (собака японський бійцівський)
  • Метиси всіх зазначених порід.

На думку Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України прийняття проєкту акта сприятиме дотриманню вимог Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження”.

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