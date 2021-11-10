Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Загалом список налічує понад 50 порід собак. Згідно з ухваленими змінами, власники порід собак, визнаних небезпечними, зобов’язані укласти договір обов’язкового страхування або відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам.
До переліку зокрема увійшли такі породи:
- Аіді (вівчарка атласька)
- Айну (собака айнський, хоккайдо)
- Акбаш
- Акіта-іну
- Акіта американський (собака великий японський)
- Бандог американський
- Бергамаско (вівчарка бергамська)
- Брохольмер датський
- Був’є арденський
- Був’є фланерський
- Бульдог алапахський чистокровний (отто)
- Бульдог американський
- Бульдог мальорський (ка-де-бо, перо де пресо мальоркін)
- Бульмастиф
- Бультер’єр англійський
- Бультер’єр англійський стафордширський
- Бурбуль південноафриканський
- Вівчар картський (вівчарка картська)
- Вівчарка голландська
- Вівчарка грецька
- Вівчарка ештрельська (португальська горна)
- Вівчарка кавказька (вовкодав кавказький)
- Вівчарка середньоазіатська (алабай, вовкодав середньоазіатський)
- Вівчарка східноєвропейська
- Вовкодав ірландський
- Гампр
- Доберман
- Дог аргентинський (аргентинський мастиф)
- Дог канарський
- Кангал
- Кане-корсо
- Као де кастро лаборейро
- Као де сера де астрела (португальський пастуший собака)
- Марема (вівчарка маремо-абруцька)
- Мастиф англійський
- Мастиф бельгійський
- Мастиф піренейський
- Мастиф тибетський
- Московська сторожова
- Перо де преса канаріо (собака канарський)
- Піт-бультер’єр американський
- Рафейру дуалінтежу (собака португальський сторожовий)
- Ріджбек родезійський
- Ріджбек тайський
- Ротвейлер
- Собака вовчий італійський
- Собака вовчий саарлоський (вольфхаунд)
- Собака вовчий чеський
- Тер’єр американський стафордширський
- Тоза-іну (собака японський бійцівський)
- Метиси всіх зазначених порід.
На думку Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України прийняття проєкту акта сприятиме дотриманню вимог Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження”.
- В міжнародному аеропорту “Бориспіль” викрили зловмисників, які намагалися вивезти до Непалу трьох живих вовків під виглядом лайок.