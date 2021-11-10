Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні затвердив перелік небезпечних порід собак в Україні.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Загалом список налічує понад 50 порід собак. Згідно з ухваленими змінами, власники порід собак, визнаних небезпечними, зобов’язані укласти договір обов’язкового страхування або відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам.

До переліку зокрема увійшли такі породи:

Аіді (вівчарка атласька)

Айну (собака айнський, хоккайдо)

Акбаш

Акіта-іну

Акіта американський (собака великий японський)

Бандог американський

Бергамаско (вівчарка бергамська)

Брохольмер датський

Був’є арденський

Був’є фланерський

Бульдог алапахський чистокровний (отто)

Бульдог американський

Бульдог мальорський (ка-де-бо, перо де пресо мальоркін)

Бульмастиф

Бультер’єр англійський

Бультер’єр англійський стафордширський

Бурбуль південноафриканський

Вівчар картський (вівчарка картська)

Вівчарка голландська

Вівчарка грецька

Вівчарка ештрельська (португальська горна)

Вівчарка кавказька (вовкодав кавказький)

Вівчарка середньоазіатська (алабай, вовкодав середньоазіатський)

Вівчарка східноєвропейська

Вовкодав ірландський

Гампр

Доберман

Дог аргентинський (аргентинський мастиф)

Дог канарський

Кангал

Кане-корсо

Као де кастро лаборейро

Као де сера де астрела (португальський пастуший собака)

Марема (вівчарка маремо-абруцька)

Мастиф англійський

Мастиф бельгійський

Мастиф піренейський

Мастиф тибетський

Московська сторожова

Перо де преса канаріо (собака канарський)

Піт-бультер’єр американський

Рафейру дуалінтежу (собака португальський сторожовий)

Ріджбек родезійський

Ріджбек тайський

Ротвейлер

Собака вовчий італійський

Собака вовчий саарлоський (вольфхаунд)

Собака вовчий чеський

Тер’єр американський стафордширський

Тоза-іну (собака японський бійцівський)

Метиси всіх зазначених порід.

На думку Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України прийняття проєкту акта сприятиме дотриманню вимог Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження”.