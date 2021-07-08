Президент США Джо Байден заявив, що військова компанія в Афганістані завершиться 30 серпня 2021 року. В країні залишиться незначна кількість американських військових, які охоронятимуть дипломатів та забезпечуватимуть безпечну роботу аеропорту Кабулу.

Про це він заявив під час брифінгу.

Байден пояснив, що виведення американських військ з Афганістану завершиться 30 серпня. Війська виводять швидко та безпечно.

Після виведення американських військових, Афганістан зможе розраховувати на допомогу з боку США, але безпековий блок забезпечуватиме самостійно. За 20 років війни, США підготували понад 300 тисяч афганських військових, які тепер можуть захищати власну країну.

Після виведення військ, в Афганістані залишиться невелика кількість військових, які забезпечуватимуть порядок в аеропорту Кабулу та охоронятимуть дипломатів. Також, США перенаправлять в треті країни афганців, які співпрацювали з американським урядом протягом останніх 20 років і прискорять видачу американських віз деяким категоріям афганців та їх родинам.

За словами Байдена, з січня було видано понад 200 таких віз. Однак, тільки половина афганців скористалася правом переїхати до США. Для них організують спеціальні рейси, якими вони зможуть дістатися до США.

“Я хочу сказати афганцям, які нам допомагали: “У вас є дім в США. Ми готові підтримати вас, так само як ви колись підтримували нас”, – заявив Байден.

Президент США зробив акцент на тому, що не відправлятиме “американських дітей на війну в Афганістані”. Він звернув увагу, що на військові дії в цій країні США витратили трильйон доларів, а також відправили туди сотні тисяч американських військових. 2400 американських військових загинули в Афганістані, приблизно 20 тисяч – отримали поранення.

Наразі в Пентагоні сподіваються, що більша частина американського військового контингенту залишить Афганістан протягом наступних двох тижнів. При цьому, графік виведення військ може змінитися, якщо Талібан буде занадто активним чи виникнуть інші непередбачувані ситуації.

Президент Афганістану вважає, що їх військові можуть утримувати Кабул та чинити опір талібам, але їм потрібна фінансова підтримка США. При цьому, він визнав, що США, по суті, виконали головну вимогу “Талібану” в рамках мирного переговорного процесу – згодилися вивести війська.

США залишать близько 650 американських військовослужбовців в Афганістані після виведення військ задля захисту дипломатів.