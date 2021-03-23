Хмари попелу і газу після виверження Везувію в 79 році нашої ери вбили древнє римське місто Помпеї за 15 хвилин.

Про це пише The Guardian.

Згідно з дослідженням вчених Університету Барі, Національного інституту геофізики і вулканології (INGV) і Британської геологічної служби в Единбурзі, під час виверження вулкана в Помпеях померли приблизно 2 тисячі осіб.

Вони задихнулися газами і попелом, а їх тіла вкрилися вулканічними уламками. Так званий пірокластичний потік з застиглих шматків лави, вулканічного попелу і гарячих газів обрушився на місто всього через кілька хвилин після початку виверження.

Зазначається, що смертоносна хмара мала температуру понад 100 градусів Цельсія і складалася з CO2, хлоридів, частинок розжареного попелу і вулканічного скла.

Дослідження підтверджує, що жителям не вдалося врятуватися, і більшість померлих задихнулися в своїх будинках, ліжках або на вулицях і площах міста. Модель оцінює, що гази, попіл і вулканічні частки поглинули б місто протягом 10-20 хвилин.

“Ті 15 хвилин в цій пекельній хмарі, мабуть, були нескінченними. Жителі і уявити собі не могли, що відбувається. Помпеї переживали землетрус, але не виверження, тому вони були захоплені зненацька”, – зазначив старший науковий співробітник INGV Роберто Ісайя.