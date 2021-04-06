В Ісландії в районі вулкана Фаградальсфьядль на півострові Рейкьянес помічені нові тріщини з розпеченою лавою.

Про це повідомляє національне метеорологічне управління країни у Twitter.

“Знімки нових вивержень. Їхній центр знаходиться приблизно у 700 м на північ від вулканічних кратерів в Ґелдінгадалурі. Тріщини мають довжину близько 100-200 метрів. Лава тонка, тече довгою і вузькою лавовою річкою на схід від долини Мерардалур, лавові поля вже починають формуватися”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє американський телеканал ABC з посиланням на Департамент з надзвичайних ситуацій Ісландії, в районі вивержень оголошено негайну евакуацію туристів. Проте наголошується, що безпосередньої небезпеки для життя немає через віддаленість місця від популярних пішохідних маршрутів.

Крім того, у департаменті повідомили, що нова вулканічна активність не вплине на рух у прилеглому аеропорту Кефлавік.