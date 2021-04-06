Про це повідомляє національне метеорологічне управління країни у Twitter.
“Знімки нових вивержень. Їхній центр знаходиться приблизно у 700 м на північ від вулканічних кратерів в Ґелдінгадалурі. Тріщини мають довжину близько 100-200 метрів. Лава тонка, тече довгою і вузькою лавовою річкою на схід від долини Мерардалур, лавові поля вже починають формуватися”, – йдеться у повідомленні.
Як повідомляє американський телеканал ABC з посиланням на Департамент з надзвичайних ситуацій Ісландії, в районі вивержень оголошено негайну евакуацію туристів. Проте наголошується, що безпосередньої небезпеки для життя немає через віддаленість місця від популярних пішохідних маршрутів.
Крім того, у департаменті повідомили, що нова вулканічна активність не вплине на рух у прилеглому аеропорту Кефлавік.
- Раніше повідомлялося, що в Ісландії на півострові Рейк’янес все ще триває виверження вулкану Фаградальсф’ядль, який до цього спав протягом сотень років.
- Також стало відомо, що вулкан Фаградальсфьядль може перебувати в такому стані протягом багатьох років, потенційно стаючи новою визначною пам’яткою на півострові Рейк’янес.