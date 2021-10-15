Про план офіційного візиту повідомили в пресслужбі Пентагону.
В Україні Остін планує зустрітися з президентом країни Володимиром Зеленським та своїм колегою, міністром оборони Андрієм Тараном.
“Візит стане черговою можливістю, аби обговорити прогрес України в реалізації реформ оборонного сектору, необхідних для просування її євроатлантичних прагнень, а також регіональної співпраці між чорноморськими союзниками та партнерами”, – пояснили в Пентагоні.
Головна мета європейського візиту Остіна – участь у засіданні міністрів оборони країн-членів НАТО в Бельгії.
Окрім України, очільник Пентагону приїде до Грузії. Там в нього запланована зустріч з прем’єр-міністром країни Іраклієм Гарібашвілі та міністром оборони Джаншером Бурчуладзе. Під час офіційного візиту до Румунії Остін зустрінеться з головою держави Клаусом Йоханнісом та міністром національної оборони Ніколає-Іонелом Чуком. В Румунії Остін також відвідає ротаційні сили США на авіабазі НАТО “Михайло Когелнічану”.
- На початку вересня президент України Володимир Зеленський здійснив офіційний візит до США. На початку зустрічі Джо Байден особисто виявив бажання відвідати Україну.
- Після цього Зеленський розповів, що забув обговорити візит президента Сполучених Штатів у відповідь до України.