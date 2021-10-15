16 та 17 жовтня очільник Пентагону США Ллойд Дж. Остін прибуде з офіційним візитом до Європи. Серед країн, які відвідає чиновник - Україна.

Про план офіційного візиту повідомили в пресслужбі Пентагону.

В Україні Остін планує зустрітися з президентом країни Володимиром Зеленським та своїм колегою, міністром оборони Андрієм Тараном.

“Візит стане черговою можливістю, аби обговорити прогрес України в реалізації реформ оборонного сектору, необхідних для просування її євроатлантичних прагнень, а також регіональної співпраці між чорноморськими союзниками та партнерами”, – пояснили в Пентагоні.

Головна мета європейського візиту Остіна – участь у засіданні міністрів оборони країн-членів НАТО в Бельгії.

Окрім України, очільник Пентагону приїде до Грузії. Там в нього запланована зустріч з прем’єр-міністром країни Іраклієм Гарібашвілі та міністром оборони Джаншером Бурчуладзе. Під час офіційного візиту до Румунії Остін зустрінеться з головою держави Клаусом Йоханнісом та міністром національної оборони Ніколає-Іонелом Чуком. В Румунії Остін також відвідає ротаційні сили США на авіабазі НАТО “Михайло Когелнічану”.