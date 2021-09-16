Міжнародний валютний фонд підтвердив віртуальну місію в Україні, під час якої розглянуть програму stand-by.

Про це заявив представник МВФ Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні.

Як сповіщалося,14 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що візит місії МВФ запланований на 18 вересня. Він зазначав, що візит, ймовірно, пройде онлайн через карантинні обмеження та зростання в Україні рівня захворювання на COVID-19.

Райс підтвердив, що місія МВФ в Україні з питань першого перегляду програми stand-by буде віртуальною.

Він зазначив, що місія розпочне роботу пізніше цього місяця.

“Вона відбудеться пізніше цього місяця, конкретні дати будуть оголошені як зазвичай, ближче до старту місії, пізніше у вересні”, — сказав він.

Райс також не зміг назвати точних деталей щодо таймлайну виділення коштів або про розширення програми. Він зазначив, що дискусії тривають.

Нагадаємо, в лютому 2021 року місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила свою роботу в Україні, проте рішення про перегляд програми stand-by поки що не ухвалила.

Голова Національного банку Кирило Шевченко заявляв, що Україна протягом 2021 року очікує отримати 2,2 млрд доларів трьома.

В травні очільник Кабміну Денис Шмигаль повідомляв, що МВФ очікує від України на розблокування великої приватизації, проведення антикорупційної та судової реформи.

Згідно з заявою від 10 червня, Міжнародний валютний фонд бачить прогрес у перемовинах з Україною, але для перегляду програми “потрібно більше”.