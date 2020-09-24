Візит Зеленського в Білорусь скасували, економічний форум регіонів перенесли – посол

Економічний Форум регіонів України та Білорусі, який повинен був відбутися в білоруському місті Гродно в жовтні, перенесли на 2021 рік. Візит президента України Володимира Зеленського в Білорусь в рамках цього заходу скасували.

Про це заявив посол Білорусі в Україні Ігор Сокол.

“Форум регіонів України та Білорусі в Гродно в жовтні планувався, як центральна подія на двосторонньому треку. Хочу наголосити, що він від початку носить виключно економічний характер. […] Буквально на днях українська сторона звернулася до нас з ініціативою перенести Форум на 2021 рік. Фактично перекреслена спільна підготовча робота. Постраждають в першу чергу економіки наших країн, міжрегіональні зв’язки і зв’язки між простими людьми”, – сказав він.

Сокіл додав, що в рамках підготовки до заходу були сформовані білоруський і український оргкомітети з підготовки Форуму, до програми увійшли 17 паралельних локацій, зокрема, виставка великогабаритної техніки і промислових зразків, виставка-ярмарок продукції українських і білоруських підприємств і виробів декоративно-прикладного мистецтва.

Крім того, готувалися ряд засідань і конференцій в галузі науки і технологій.

“У липні ми направили запрошення від імені білоруського уряду всім керівникам українських регіонів. Станом на серпень були отримані підтвердження участі від половини областей України. Опрацьовувався офіційний візит Володимира Зеленського в Білорусь […] Якщо керівництво України поставило відносини “на паузу”, отже, продовжимо спілкуватися з областями, містами, сільськими радами, бізнесом. Ми до цього готові”, – резюмував посол.

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