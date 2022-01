Про це повідомляє Крістофер Міллер у Twitter.

Журналіст і аналітик даних Денис Казакевич опублікував у Twitter відео частину відео з етеру російськомовного телеканалу “Настоящее время”. Він публікує твіти про права людини, авторитаризм, Україну та Росію.

У відео відбувається діалог між журналістом телеканалу та харків’янином. Йому поставили питання, чи має його сім’я план дій на випадок вторгнення Росії в Україну. У відповідь він зазначив, що у разі бойових дій “візьме рушницю і піде на війну”.

– Does your family have a plan of action in case of Russian invasion into Ukraine?

⁃Yes. We have.

⁃Do you mind to share?

⁃Will take a gun and go for a war. pic.twitter.com/5kcbmSY3vU

— Denis Kazakiewicz (@Den_2042) January 24, 2022