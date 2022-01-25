Про це повідомляє Крістофер Міллер у Twitter.
Журналіст і аналітик даних Денис Казакевич опублікував у Twitter відео частину відео з етеру російськомовного телеканалу “Настоящее время”. Він публікує твіти про права людини, авторитаризм, Україну та Росію.
У відео відбувається діалог між журналістом телеканалу та харків’янином. Йому поставили питання, чи має його сім’я план дій на випадок вторгнення Росії в Україну. У відповідь він зазначив, що у разі бойових дій “візьме рушницю і піде на війну”.
Сім’ю відвезу на дачу. Будуть жити на дачі, вже закупили продукти, бензин, все таке основне. Про всяк випадок вже все є. Ну а так я готовий воювати. Як завтра дадуть автомат — піду. Буду землю гризти, буду рвати їх, як тільки можу”, — відповів харків’янин.
– Does your family have a plan of action in case of Russian invasion into Ukraine?
⁃Yes. We have.
⁃Do you mind to share?
⁃Will take a gun and go for a war. pic.twitter.com/5kcbmSY3vU
— Denis Kazakiewicz (@Den_2042) January 24, 2022
Цю публікацію прокоментував Крістофер Міллер, наголосивши, що за останні тижні він поставив це питання багатьом українцям.
Майже кожна відповідь словами й поведінкою була схожа на відповідь цього чоловіка”, — додав він.
ДОВІДКА. Крістофер Міллер — кореспондент американського видання BuzzFeed News, який 11 років провів в Україні та Східній Європі.
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