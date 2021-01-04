Визначені переможці Конкурсу соціальних ініціатив для протидії епідемії COVID-19 та її наслідків. Чотири ОГС отримають по 10 000 евро від Європейського Союзу.

Метою конкурсу було відмітити організації, які реалізують соціальні ініціативи, пов’язані з епідемією COVID-19 та її наслідками.

“Ми вирішили провести цей конкурс, оскільки знаємо, що ОГС, які надають соціальні послуги, часто не мають часу, щоб готувати якісні грантові заявки. Ми впевнені, що відхід від подачі традиційних проєктних заявок стане шансом для тих, хто не зовсім розуміється на паперовій роботі, але надає якісні соціальні послуги” – Анна Котенко, менеджерка проєкту “Підвищення спроможності ОГС соціальної сфери України”.

Загалом на конкурс подалося 97 організацій-претендентів, до етапу голосування пройшли 67 організацій.

Голосування відбувалося на сайті організатора впродовж 1-15.12.2020 року і кожен бажаючий міг віддати свій голос за ініціативу яка сподобалася. За цей період до голосування долучилося більше 22 тис. людей зі всієї України.

Пропонуємо ознайомитися з ініціативами які перемогли.

“ДоброДвіж”, Українська академія лідерства

“Завжди відкриті для жінок”, Благодійний Фонд “Назарет”

Скороти дистанцію! Підтримай людей з інвалідністю в час пандемії,

Релігійна організація “Український католицький університет української греко-католицької церкви” (ЦЕНТР ЕМАУС)

Проєкт “Голодний карантин”, Благодійний Фонд “Я майбутнє України”

Результати підрахунку та всі ініціативи, які приймали участь в голосуванні можна переглянути на сайті організатора

Конкурс соціальних ініціатив для протидії епідемії COVID-19 та її наслідків проходить в рамках діяльності Проєкту ЄС “Підвищення спроможності ОГС соціальної сфери України” (EU4CSOs) за фінансової підтримки Європейського Союзу, та реалізується Благодійною організацією “Мережа 100 відсотків життя Рівне”.

#ПрямуємоРазом #ДолаємоCovid #EU4CSOs