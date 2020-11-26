Організатори конкурсу найсмішніших фотографій домашніх тварин (Comedy Pet Photography Awards) оголосили переможців. На кумедних знімках зображені не лише кішки і собаки, а й інші вихованці.

Фото-переможці в різних категоріях опубліковані на сайті Comedy Pet Photography Awards.

У конкурсі беруть участь знімки домашніх тварин у різних кумедних позах.

Головним призером став пес Локшина. Знімок “Сторожовий собака на чергуванні” з його участю (авторства Ельке Фогельсанг) був визнаний абсолютним переможцем конкурсу в 2020 році. За це фото Фогельсанг отримала грошовий приз у розмірі 3 тисяч фунтів стерлінгів (близько 4 тисяч доларів)

Цей же знімок Локшини зайняв перше місце в категорії “Собаки”.

Засновниками конкурсу є професійні фотографи Пол Джойнсон-Хікс і Том Суллам (вони також заснували конкурс найсмішніших фото диких тварин – Comedy Wildlife Photography Awards).

Як зазначив Суллам, у 2020 році домашні улюбленці стали одним із небагатьох джерел радості для безлічі людей, які знаходяться вдома, в ізоляції, через пандемію коронавірусу.

“Важливість домашніх тварин у нашому житті… часто недооцінюється і сприймається як належне. Але цей рік дійсно дав нашим улюбленцям шанс проявити себе, і я думаю, що без них багатьом людям було б важче справлятися з ізоляцією. Спасибі нашим домашнім тваринам за те, що змусили нас посміхнутися і підтримували нас в рівновазі”, – наголосив Суллам, якого цитує видання Insider.

Фото переможців

“Сторожовий собака на чергуванні”. Абсолютний переможець і переможець у категорії “Собаки – наші кращі друзі”. Фото: Elke Vogelsang

“Чому ти догори ногами, мама?”. Категорія “Наші казкові котячі друзі”. Фото: Malgorzata (Gosia) Russell

“Пліткарки”. Категорія “Могутній кінь”. Фото: Magdalena Strakova

“Королева драми”. Категорія “Всі інші істоти”. Фото: Anne Lindner

“Доброго ранку, Фокс Малдер!”. Категорія “Юніори”. Фото: Ayden Brooks

“Ранковий настрій”. Категорія “Вихованці, схожі на своїх господарів”. Фото: Hannah Seeger

Знімки, які отримали високу оцінку:

“Тримайся міцніше! Ми запізнюємося”. Фото: Karen Hoglund

“Момент, коли ви усвідомлюєте, що вже з’їли половину банки снеків”. Фото: Candice Sedighan

“Танцюючий кіт”. Фото: Iain McConnell

“Друг не дозволить тобі робити дурниці наодинці”. Фото: Kerstin Ordelt

“Дивись, мамо, – я можу ходити по воді!”. Фото: John Carelli

“Білка!”. Фото: Elke Vogelsang

“Дуже драматичний кіт”. Фото: Iain McConnell

“Танцююче кошеня”. Фото: Iain McConnell

“Ох!”. Фото: Dimpy Bhalotia

“Живий трофей”. Фото: Antonio Peregrino