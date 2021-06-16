Збірна Італії перемогла Швейцарію з рахунком 3:0 у матчі другого туру групового етапу Євро-2020 та першою вийшла у 1/8 фіналу турніру.

Про це повідомляє видання Чемпіон.

Дубль зробив Мануель Локателлі (26-я ​​і 52-а хвилини). Також відзначився Чіро Іммобіле (89).

Капітан збірної Італії Джорджо К’єлліні був замінений в першому таймі через травму.

У першому турі збірна Італії обіграла команду Туреччини (3: 0), а швейцарці зіграли внічию з валлійцями (1: 1). Раніше в середу команда Уельсу перемогла турків (2: 0). Збірна Італії набрала 6 очок в двох матчах і першою на турнірі забезпечила собі вихід в 1/8 фіналу.

У заключному турі пройдуть матчі Італія – ​​Уельс і Швейцарія – Туреччина, ігри відбудуться 20 червня.

Збірна Італії вигравала чемпіонат Європи в 1968 році, двічі ставала срібним призером (2000, 2012), і один раз – бронзовим (1988).

Чемпіонат Європи проходить в 11 містах і завершиться 11 липня. Ігри турніру приймають Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим і Севілья.

Як відомо, українська національна збірна виступає на Євро-2020 в новій формі. На ній — написи “Слава Україні!”, “Героям слава!” та обрис мапи нашої держави (включно з незаконно захопленим РФ Кримом).

Президент РФ Володимир Путін заявив, що нова форма начебто “нехтує волевиявленням кримчан”. А представники російської влади закликали УЄФА “заборонити цю форму”. І УЄФА зрештою зобов’язала прибрати з форми збірної України на Євро-2020 вітання “Героям слава!”.

Через це Андрій Павелко терміново вилетів до Риму, де проходили перемовини з представниками УЄФА. Він розповідав, що нова форма збірної України була давно затверджена в УЄФА, тому всі претензії з Росії з приводу карти, яка містить Крим, нікому не цікаві.