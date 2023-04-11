На початку 19-го століття населення світу досягло важливої ​​віхи: 1 мільярд осіб. Протягом наступних 220 років це число зросло у вісім разів, або до 8 мільярдів осіб, що живуть на планеті сьогодні, водночас половина приросту припадає на період із 1975 року. Проте нині світовий коефіцієнт народжуваності (виражений як кількість дітей на одну жінку) неухильно падає з 1970-х років.

Visual Capitalist на основі даних Світового банку візуалізував скорочення рівня народжуваності у світі.

Безперервне зростання населення стало можливим завдяки досягненням у галузі охорони здоров’я та покращення харчування. Проте ООН прогнозує, що швидке зростання сповільниться і може навіть повністю припинитися до 2100 року через падіння рівня народжуваності.

У 2020 році світовий коефіцієнт народжуваності становив 2,3, що трохи вище коефіцієнта відтворення у 2,1 народження, що дозволяє замінити одне покоління. Це вдвічі менше проти показника у 4,7 у 1960 році.

Проте, середній світовий показник приховує величезні відмінності між рівнем народжуваності в країнах.

За даними ООН, майже дві третини населення світу проживає в регіоні, де рівень народжуваності нижчий від критичного порогу 2,1.

Африканська країна Нігер наразі має найвищий рівень народжуваності – 6,9, що означає, що в середньому жінка в Нігері матиме семеро дітей за своє життя.

За винятком Афганістану (14 місце), усі 30 країн знаходяться на африканському континенті. Згідно з прогнозами, до 2100 року в Африці з’явиться 2,5 мільярда нових людей, тоді як зростання населення на більшості континентів фактично зупиниться.

Країною з найнижчим рівнем народжуваності в нижній частині рейтингу є Південна Корея (0,84).

Цікаво, що в багатьох найбільш густонаселених країнах світу, включаючи Китай, Індію та США, рівень народжуваності нижчий, а в деяких частинах Європи та Північної Америки рівень народжуваності стабільно низький з 1970-х років.

Однак навіть у тих країнах, де стабільно високий рівень народжуваності, за минулі 60 років різко знизився.

Зниження рівня народжуваності є наслідком злиття багатьох пов’язаних факторів, включаючи (але не обмежуючись ними):

Кращий доступ до контрацепції

Покращення можливостей для жінок поза дітонародженням

Надійна охорона здоров’я, яка знижує рівень дитячої смертності

У минулому більша кількість дітей давала більше шансів, що деякі з них досягнуть дорослого віку, оскільки дитяча смертність була дуже високою. Жінки також були обмежені в народженні та вихованні дітей і не мали доступу до контрацепції, що призвело до збільшення, іноді й небажаних, вагітностей.

Так, зниження рівня народжуваності є тріумфом поліпшення соціально-економічного розвитку багатьох країн.

Наслідки зниження рівня народжуваності

Хоча сьогодні існують очевидні проблеми з нашою великою глобальною популяцією, інший набір проблем виникає, коли рівень народжуваності падає нижче рівня відтворення.

Зменшення рівня народжуваності може призвести до скорочення чисельності населення та більшого відношення людей похилого віку до працюючих дорослих, що матиме небажані економічні наслідки, такі як збільшення витрат на охорону здоров’я та зменшення податкової бази.

Короткострокові рішення, такі як імміграція, можуть допомогти, доки чисельність населення в кожній країні не почне скорочуватися. Довгострокові рішення – зниження витрат на виховання дитини та надання кращої підтримки сім’ям з дітьми – є поширеними стратегіями, які використовуються для запобігання демографічній катастрофі.

Людству не доводилося боротися зі зменшенням населення в глобальному масштабі. Як це змінить людські засоби існування, пріоритети та очікування від життя? Ми можемо дізнатися вже незабаром.