Візит Байдена несе потужний символізм і меседж для усього світу. Президент США відвідав Київ за день до запланованої промови президента РФ Володимира Путіна з нагоди роковин нападу на Україну.

Як зауважують у New York Times, візит Байдена до Києва нагадує секретні місії попередніх президентів США – Джорджа Буша та Барака Обами – до Іраку та Афганістану під час розпалу воєн у цих країнах.

У 2003 році Буш здійснив візит на День подяки до військ в Іраку, який був настільки таємним, що навіть співробітники його секретної служби вважали, що він все ще на своєму ранчо в Кроуфорді, штат Техас. У 2010 році Обама здійснив подібну поїздку до Кабула, Афганістан, таємно виїхавши з Кемп-Девіда.

Поїздка Байдена в Україну – зону активних бойових дій, але без тих американських військ, які були на місцях в Іраку та Афганістані, щоб допомогти захистити візит президента – була особливо складною. Минулого року американські чиновники, які їздили до Києва, вирішили не летіти туди безпосередньо через загрозу ракетних атак.

І саме незадовго до того, як Джо Байден був на Михайлівській площі біля Золотоверхого монастиря і Стіни пам’яті загиблих воїнів, у столиці пролунали сирени повітряної тривоги.