Про це інформує The New York Times.
У публічних планах Байдена, опублікованих на сайті Білого дому, було вказане прибуття до Варшави (Польща) у вівторок вранці з дводенним візитом. Офіційні особи адміністрації Байдена до останнього заперечували візит президента до України в межах цієї поїздки. Зокрема, у неділю ввечері Білий дім оприлюднив публічний розклад на понеділок, у якому показано, що на ранок понеділка (за Київським часом) президент США все ще перебуватиме у Вашингтоні та від’їжджатиме ввечері до Варшави, хоча насправді на той час він уже їхав до Києва.
Джо Байден зробив американську підтримку України центральною частиною своїх аргументів щодо відновлення альянсу в Європі. Саме він наголосив радникам, що хоче відзначити перші роковини вторгнення, щоб запевнити союзників у тому, що його адміністрація залишається відданою (підтримці України – ред.).
Візит Байдена несе потужний символізм і меседж для усього світу. Президент США відвідав Київ за день до запланованої промови президента РФ Володимира Путіна з нагоди роковин нападу на Україну.
Як зауважують у New York Times, візит Байдена до Києва нагадує секретні місії попередніх президентів США – Джорджа Буша та Барака Обами – до Іраку та Афганістану під час розпалу воєн у цих країнах.
У 2003 році Буш здійснив візит на День подяки до військ в Іраку, який був настільки таємним, що навіть співробітники його секретної служби вважали, що він все ще на своєму ранчо в Кроуфорді, штат Техас. У 2010 році Обама здійснив подібну поїздку до Кабула, Афганістан, таємно виїхавши з Кемп-Девіда.
Поїздка Байдена в Україну – зону активних бойових дій, але без тих американських військ, які були на місцях в Іраку та Афганістані, щоб допомогти захистити візит президента – була особливо складною. Минулого року американські чиновники, які їздили до Києва, вирішили не летіти туди безпосередньо через загрозу ракетних атак.
І саме незадовго до того, як Джо Байден був на Михайлівській площі біля Золотоверхого монастиря і Стіни пам’яті загиблих воїнів, у столиці пролунали сирени повітряної тривоги.
- Президент США Джо Байден наголосив на “непохитній” підтримці Сполученими Штатами України, оголосив про нову військову допомогу та новий ряд санкцій проти Росії.
- Джо Байден під час історичного візиту до столиці України наголосив: він тут, аби вчергове наголосити на підтримці України в її боротьбі за свободу.
- Візит в Україну високопоставленого гостя до останнього був секретним, він ніде офіційно не анонсувався.