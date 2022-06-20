Про це глава держави повідомив у Facebook.
Зеленський наголосив, що Україна цінує людей, які перебувають поруч та надають допомогу в непростий для держави час.
“Українці відчувають підтримку всього світу, багатьох відомих людей. І візит Бена Стіллера вкотре це підтверджує. Ваша поїздка до Ірпеня та Макарова, зустрічі з нашими людьми багато про що свідчать”, – зазначив президент.
Він подякував голлівудському актору за його власну позицію та наголосив, що український народ цінує, що “в цей непростий для нашої країни час” відомий режисер перебуває поруч.
Голлівудський актор та посол доброї волі УВКБ ООН Бен Стіллер напередодні прибув до України. Спочатку він відвідав Львів, пізніше приїхав до визволених міст Київської області.
- Нагадаємо, у Львові Анджеліна Джолі відвідала дітей, які постраждали внаслідок російських обстрілів.
- Також маленька дівчинка у Львові показала Джолі уламок від російської ракети.
- Також під час візиту американської акторки Анджеліни Джолі до Львова їй подарували каблучку від українського виробника.
- Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон завітали до Михайлівського Золотоверхого монастиря, де Джонсонові подарували ікону Божої Матері з бурштину.