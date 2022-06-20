Президент Володимир Зеленський заявив, що під час повномасштабної війни РФ проти України багато відомих осіб вже засвідчили власну підтримку українському народу. Візит американського кіноактора, продюсера та сценариста Бена Стіллера вкотре підтвердив позицію цивілізованого світу. Актор також відвідав Ірпінь та Макарів, котрі пережили тимчасову окупацію російськими військами.

Про це глава держави повідомив у Facebook.

Зеленський наголосив, що Україна цінує людей, які перебувають поруч та надають допомогу в непростий для держави час.

“Українці відчувають підтримку всього світу, багатьох відомих людей. І візит Бена Стіллера вкотре це підтверджує. Ваша поїздка до Ірпеня та Макарова, зустрічі з нашими людьми багато про що свідчать”, – зазначив президент.

Він подякував голлівудському актору за його власну позицію та наголосив, що український народ цінує, що “в цей непростий для нашої країни час” відомий режисер перебуває поруч.

Голлівудський актор та посол доброї волі УВКБ ООН Бен Стіллер напередодні прибув до України. Спочатку він відвідав Львів, пізніше приїхав до визволених міст Київської області.