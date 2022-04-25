Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу Україні та поновлення дипломатичного поштовху в спустошеній війною Україні, коли держсекретар Ентоні Блінкен і міністр оборони США Ллойд Остін здійснили закриту таємну поїздку до Києва.

Про це інформує видання АР.

Під час найвищого американського візиту до столиці України після вторгнення Росії Ентоні Блінкен і Ллойд Остін повідомили президенту України Володимиру Зеленському та його радникам, що США нададуть понад 300 мільйонів доларів військового фінансування та схвалили продаж боєприпасів на суму 165 мільйонів доларів.

Вони також сказали, що Байден незабаром оголосить свою кандидатуру на посаду посла США в Україні, а американські дипломати, які покинули Україну до війни, почнуть повертатися в країну цього тижня. Посольство США в Києві поки що не працює.

Журналістам, які подорожували з Остіном і Блінкеном до Польщі, заборонялося повідомляти про поїздку до її завершення, не дозволялося супроводжувати їх під час сухопутної подорожі до України, та уточнювати багато деталей поїздки. Офіційні особи Держдепартаменту та Пентагону посилаються на проблеми безпеки. Остін і Блінкен оголосили про іноземне військове фінансування для України та 15 країн-союзників і партнерів на суму 713 мільйонів доларів; На Київ передбачено близько 322 мільйонів доларів. Решта буде розділена між членами НАТО та іншими країнами, які забезпечували Україну важливими військовими постачаннями з початку війни з Росією. Таке фінансування відрізняється від попередньої військової допомоги США Україні. Це не пожертвування вичерпаних запасів Міністерства оборони США, а кошти, які країни можуть використати для придбання боєприпасів, які їм можуть знадобитися. За словами чиновників, нові гроші разом із продажем 165 мільйонів доларів США боєприпасів, які сумісні зі зброєю радянських часів, яку використовують українці, збільшують загальну суму американської військової допомоги Україні до 3,7 мільярда доларів з моменту вторгнення.