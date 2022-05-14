Президент України Володимир Зеленський назвав візит делегації Сенату США до Києва є потужним сигналом двопартійної підтримки України з боку Конгресу.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

До Києва прибула делегація Сенату США. З нею зустрівся та привітався президент України Володимир Зеленський.

Він подякував владі Сполучених Штатів за лідерство у допомозі українському народові, який наразі бореться не тільки за державу, а й за демократичні цінності та свободи. Президент України зауважив, що країна цінує таку допомогу.

Візит делегації на чолі з лідером республіканської меншості у верхній палаті Конгресу Мітчеллом Макконнеллом Зеленський вважає потужним сигналом двопартійної підтримки України з боку конгресу, а також американського народу.

Фото та відео візиту є у соцмережах президента. На них Сьюзен Коллінз зі штату Мен, а також Джон Баррассо з Вайомінга та Джон Корнін з Техасу.

Коли саме відбулася зустріч, та чи знаходиться ще делегація у Києві, сказати важко, зазначає міжнародний телеканал CNN.