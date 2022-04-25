Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко переконаний, що візит в Україну держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра оборони США Ллойда Остіна є важливим та символічним кроком, адже це перший візит такого високого рівня з боку США у столицю України після початку повномасштабної війни.

Про це Петро Порошенко заявив в етері американського телеканалу CNN.

Він наголосив, що Україна дуже цінує підтримку Сполучених Штатів. У Вашингтоні розуміють краще за будь-кого, що ця війна – більша за Україну. Ця війна – вона проти всіх нас, вона проти вільного світу, зазначив політик.

“Візит держсекретаря Блінкена та міністра оборони Остіна є глибоко символічним кроком. І дуже важливим є сигнал на весь світ про те, що Україна не лише воює, і ми знаємо як це робити. Однак це також і сигнал про те, що Україна може перемогти”, – наголосив Порошенко.

Він подякував за обсяги допомоги Україні з боку Сполучених Штатів, що є прекрасним прикладом для інших союзників. За результатами візиту оголошено про нову допомогу з боку США обсягом $713 мільйонів. Однак, цього, звісно, недостатньо. За словами політика, необхідно більше руйнівних санкцій проти РФ, ембарго на нафту, ембарго на газ та, ймовірно, навіть морська блокада. А також щось подібне до програми “нафта в обмін на продовольство”, як це було у випадку Іраку.

Окрім цього, Порошенко закликав союзників “депутінізувати” РФ. Він заявив, що однозначно потрібною є “депутінізація” та демілітаризація РФ. Адже сьогодні Україна є дуже потужним флангом НАТО, який руйнує російську варварську навалу.

“Перший крок – більше зброї для України з тим, щоб і далі робити Путіна слабкішим. Уявіть собі, що вже 22 тисячі російських солдатів залишаться тут, в Україні, і залишаться назавжди. Понад 800 танків, більше ніж 2200 російських бронемашин, 7 російських кораблів. Отак виглядає демілітаризація РФ”, – констатував політик.

Щодо “депутінізації” РФ потрібен другий фронт – усе: від санкцій до ембарго. За його словами, Сполучені Штати наразі демонструють прекрасні кроки з тим, щоб запустити цей процес, однак дуже важливим також є на цьому шляху зберігати єдність світу.