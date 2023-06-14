Джерело: Reuters

Не уточнено, коли Гроссі прибуде на завод. Візит мав відбутися сьогодні, 14 червня, але його відклали.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило в неділю, 11 червня, що їм потрібен доступ до ділянки поблизу Запорізької станції, щоб перевірити рівень води після руйнування російськими окупантами Каховської дамби.

У розмові з журналістами в Києві Рафаель Гроссі сказав, що безпосередньої небезпеки немає, але це “серйозна ситуація”. Він додав, що його візит до Каховської ГЕС дозволить точніше оцінити ризик.