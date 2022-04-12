Запланований візит федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра до Києва не відбудеться через те, що йому там, очевидно, не зрадіють.

Про це пише німецьке видання Tagesschau.

Як повідомив Штайнмаєр, президент Польщі Анджей Дуда запропонував їм спільну поїздку до української столиці спільно з главами балтійських держав Литви, Латвії та Естонії, “щоб надіслати та поставити сильний знак спільної європейської солідарності з Україною”.

Президент ФРН визнав, що був готовий до такого візиту, проте, у Києві поки що не хочуть цього.

Українська сторона відхилила пропозицію офіційного візиту президента Німеччини, назвавши зустріч “небажаною”.

German president Steinmeier planned to visit Kyiv tomorrow but @ZelenskyyUa doesn’t want to see him (according to BILD). 🇺🇦diplomat: “At the moment, he is not welcome in Kyiv. We’ll see whether this changes”.https://t.co/5UBZGYzMQ3 pic.twitter.com/hFyMOKOHmK — Thorsten Benner (@thorstenbenner) April 12, 2022

Eilt! #Bundespräsident #Steinmeier ist nicht erwünscht in #Kiew! Sichtlich betreten erklärt Bundespräsident selbst die Brüskierung in Warschau pic.twitter.com/SClG88A7G5 — Tina Hassel (@TinaHassel) April 12, 2022

Попередньо, за повідомленнями ЗМІ, Штайнмаєр мав намір відвідати Київ 13 квітня. Проте, за даними від українських джерел, наразі президент України Володимир Зеленський не хоче зустрітися з ним через колишні тісні зв’язки німецького політика з РФ. Проте у Києві все ж не відкидають можливості зустрічі у майбутньому.

Раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, який є давнім прихильником зближення Заходу з РФ, визнав, що роки його підтримки Путіна і газопроводу “Північний потік-2” були явною помилкою.