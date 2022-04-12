Про це пише німецьке видання Tagesschau.
Як повідомив Штайнмаєр, президент Польщі Анджей Дуда запропонував їм спільну поїздку до української столиці спільно з главами балтійських держав Литви, Латвії та Естонії, “щоб надіслати та поставити сильний знак спільної європейської солідарності з Україною”.
Президент ФРН визнав, що був готовий до такого візиту, проте, у Києві поки що не хочуть цього.
Українська сторона відхилила пропозицію офіційного візиту президента Німеччини, назвавши зустріч “небажаною”.
German president Steinmeier planned to visit Kyiv tomorrow but @ZelenskyyUa doesn’t want to see him (according to BILD).
🇺🇦diplomat: “At the moment, he is not welcome in Kyiv. We’ll see whether this changes”.https://t.co/5UBZGYzMQ3 pic.twitter.com/hFyMOKOHmK
— Thorsten Benner (@thorstenbenner) April 12, 2022
Eilt! #Bundespräsident #Steinmeier ist nicht erwünscht in #Kiew! Sichtlich betreten erklärt Bundespräsident selbst die Brüskierung in Warschau pic.twitter.com/SClG88A7G5
— Tina Hassel (@TinaHassel) April 12, 2022
Попередньо, за повідомленнями ЗМІ, Штайнмаєр мав намір відвідати Київ 13 квітня. Проте, за даними від українських джерел, наразі президент України Володимир Зеленський не хоче зустрітися з ним через колишні тісні зв’язки німецького політика з РФ. Проте у Києві все ж не відкидають можливості зустрічі у майбутньому.
Раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, який є давнім прихильником зближення Заходу з РФ, визнав, що роки його підтримки Путіна і газопроводу “Північний потік-2” були явною помилкою.
- Нагадаємо, після переговорів між прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та Президентом України Володимиром Зеленським у Києві, лідери держав домовилися про нове постачання зброї для ЗСУ.
- Своєю чергою, німецький канцлер Олаф Шольц відмовляється збільшувати військову допомогу Україні – попри тиск з боку партнерів по коаліції.
- Водночас раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що необхідно передати Україні зброю, яка зберігалася в країні з часів існування комуністичної Східної Німеччини.