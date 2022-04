Про це пише німецьке видання Tagesschau.

Як повідомив Штайнмаєр, президент Польщі Анджей Дуда запропонував їм спільну поїздку до української столиці спільно з главами балтійських держав Литви, Латвії та Естонії, “щоб надіслати та поставити сильний знак спільної європейської солідарності з Україною”.

Президент ФРН визнав, що був готовий до такого візиту, проте, у Києві поки що не хочуть цього.

Українська сторона відхилила пропозицію офіційного візиту президента Німеччини, назвавши зустріч “небажаною”.

German president Steinmeier planned to visit Kyiv tomorrow but @ZelenskyyUa doesn’t want to see him (according to BILD).

🇺🇦diplomat: “At the moment, he is not welcome in Kyiv. We’ll see whether this changes”.https://t.co/5UBZGYzMQ3 pic.twitter.com/hFyMOKOHmK

— Thorsten Benner (@thorstenbenner) April 12, 2022