Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що візит президента Китаю Сі Цзіньпіна до Москви свідчить про намір КНР забезпечити "дипломатичне прикриття" передбачуваних звірств Росії у війні проти України.

Про це повідомляє CNN.

Блінкен наголосив, те, що президент Сі їде до Росії через кілька днів після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Путіна, свідчить про те, що Китай не відчуває відповідальності притягнути Кремль до відповідальності за жорстокості, скоєні в Україні.

І замість того, щоб засудити їх, він радше надасть дипломатичне прикриття для того, щоб Росія продовжувала вчиняти ті самі злочини”, — зазначив він.

Разом з тим, Блінкен зауважив, що “елементи” мирної пропозиції Китаю щодо війни відповідають зусиллям, які підтримають США.

Пропозиція Китаю містить елементи, які ми давно підтримуємо, включаючи забезпечення ядерної безпеки, вирішення гуманітарної кризи, захист цивільних осіб і, справді, перший елемент закликає до підтримки суверенітету, незалежності та територіальної цілісності всіх країн”.

Водночас будь-які заклики до припинення вогню, “які не передбачають виведення російських військ з території України, фактично означатимуть підтримку ратифікації російського завоювання”, оскільки це “дозволить Путіну відпочити та переналаштувати свої війська, а потім відновити війну у вигідніший для Росії час”.

Блінкен заявив, що “світ не повинен вводити в оману будь-який тактичний крок Росії, яку підтримує Китай чи будь-яка інша країна, щоб заморозити війну на власних умовах”.

20 березня відбулась зустріч глави КНР Сі Цзіньпіна та президента РФ Володимира Путіна.

Сі як глава держави з 2013 року відвідав Росію вісім разів. За останні десять років Володимир Путін та Сі Цзіньпін зустрічалися понад 40 разів у різних форматах. Перша закордонна поїздка керівника Китаю триватиме до 22 березня.

17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини президента Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.

В AP раніше зазначили, що плани візиту Сі Цзіньпіна з Путіним підкреслили прагнення Китаю до більшої ролі на світовій арені. Водночас зустріч показала небезпеку глобальній дипломатії через виданий ордер. Пропозиція Китаю щодо “мирного плану” в Україні сталася, коли адміністрація Байдена спостерігає за кроками Пекіна, щоб посилити свою позицію у міжнародних справах.