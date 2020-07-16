В’ятрович закликав на мітинг під ВР: «слуги» завтра можуть протягнути «мовний» законопроєкт Бужанського

Верховна Рада може розглянути скандальний законопроєкт "слуги народу" Максима Бужанського № 2362 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо навчання державною мовою в навчальних закладах".

Про це повідомив народний депутат від партії “Європейська солідарність” Володимир В’ятрович.

“Увага! Русифікаторський законопроєкт Бужанського “слуги” спробують протягнути завтра, 17 липня, в останній день сесії. Спасибі всім, хто сьогодні прийшов під Верховну Раду. Завдяки Вам вони не посміли сьогодні, в день 30-річчя Декларації про державний суверенітет України та першої річниці силу закону про мову, голосувати за законопроєкт, який зросійщує українську освіту. Саме не посміли. Але не відмовилися від намірів”, – написав він.

В’ятрович повідомив, що законопроєкт Бужанського буде стояти на порядку денному п’ятничного пленарного засідання.

“Ми у сесійній залі зробимо все можливе, щоб зірвати будь-які спроби розглядати цей законопроєкт. Але дуже багато залежить від того, що відбуватиметься під стінами парламенту. Тому звертаюся перш за все до киян з великим проханням: прийдіть завтра на 9.30 на пікетування Верховної Ради. Чим більше нас буде під Радою, тим більше шансів, що до закриття сесії (близько 13 години) ми не дозволимо “слугам” ухвалити цей законопроєкт”, – акцентував нардеп.