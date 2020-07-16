В’ятрович закликав на мітинг під ВР: «слуги» завтра можуть протягнути «мовний» законопроєкт Бужанського

Про це повідомив народний депутат від партії “Європейська солідарність” Володимир В’ятрович.
“Увага! Русифікаторський законопроєкт Бужанського “слуги” спробують протягнути завтра, 17 липня, в останній день сесії. Спасибі всім, хто сьогодні прийшов під Верховну Раду. Завдяки Вам вони не посміли сьогодні, в день 30-річчя Декларації про державний суверенітет України та першої річниці силу закону про мову, голосувати за законопроєкт, який зросійщує українську освіту. Саме не посміли. Але не відмовилися від намірів”, – написав він.
В’ятрович повідомив, що законопроєкт Бужанського буде стояти на порядку денному п’ятничного пленарного засідання.
“Ми у сесійній залі зробимо все можливе, щоб зірвати будь-які спроби розглядати цей законопроєкт. Але дуже багато залежить від того, що відбуватиметься під стінами парламенту. Тому звертаюся перш за все до киян з великим проханням: прийдіть завтра на 9.30 на пікетування Верховної Ради. Чим більше нас буде під Радою, тим більше шансів, що до закриття сесії (близько 13 години) ми не дозволимо “слугам” ухвалити цей законопроєкт”, – акцентував нардеп.
Нагадаємо, у Верховній Раді опубліковано порядок денний на 16 липня. У ньому немає скандального законопроєкту “слуги народу” Максима Бужанського № 2362 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів з навчання державною мовою в навчальних закладах”.
Раніше Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликав народних депутатів не підтримувати і зняти з розгляду проєкт закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з навчання державою мовою в навчальних закладах” (№2362), або законопроєкт Бужанського.
За словами Тараса Кременя, твердження Бужанського, що законопроєкт “спрямований на захист порушених конституційних прав російської чи інших національних меншин”, не відповідають дійсності.
Крім того, Міністерство освіти й науки України не підтримує законопроєкт “слуги” Бужанського, оскільки він суперечить цілям освітньої реформи, а також вимагає термінових витрат з держбюджету на суму 56 млн гривень.
Також профільний парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував відхилити цей законопроєкт.
Мовний законопроєкт Максима Бужанського був зареєстрований у парламенті 31 жовтня 2019 г. Він відтерміновує з 2020 року до 2023 року перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою. Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти й науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота.
Як відомо, 16 травня 2019 року було оприлюднено закон “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. В цьому законі йдеться про те, що саме українська мова є державною. Дія закону не поширюється на проведення релігійних обрядів і побутове спілкування.
Венеціанська комісія рекомендує Україні переглянути мовний закон, оскільки “вкрай важливо домогтися балансу між зміцненням української мови та захистом мовних прав меншин”.
Нардеп від “Слуги народу” Максим Бужанський вважає, що цей закон “спрямований на дискримінацію носіїв інших мов”, передусім російськомовних. 10 грудня Бужанський повідомив, що вніс до Парламенту законопроєкт про визнання закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної” таким, що втратив силу.
- Раніше нардепи фракції “Слуги народу” виступили із заявою проти законопроєкту свого колеги Максима Бужанського про скасування обов’язкового переходу шкіл на навчання українською мовою.
- За інформацією нардепів “Європейської Солідарності”, нардепи фракції “Слуги народу” і “Опозиційною платформи – За життя” планують “протягнути” цей законопроєкт в парламенті на цьому тижні, як очікується – 16 липня.