Народний депутат України Володимир В'ятрович направив депутатське звернення до СБУ з метою притягнення до відповідальності за конференцію в Києві, проведену до дня народження Сталіна.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

В’ятрович наголошує, що Служба безпеки повинна розслідувати і притягти до відповідальності учасників зборів.

“Повернення культу Сталіна в Росії починалося з того, що влада не помічала спрямованих на це “громадських” ініціатив, а потім і сама взялася за його розкрутку. Не сміємо допустити подібного в Україні”, – пише він.

При цьому нардеп поставив СБУ кілька запитань

“Чи було Службі безпеки України відомо про здійснення представниками Комуністичної партії України підготовки і проведення заходу з відзначення 140-річчя Сталіна і якщо так, то які заходи вживалися СБУ для попередження і припинення злочинних дій? Чи ініціювала СБУ притягнення організаторів та учасників згаданого заходу до передбаченої законом кримінальної відповідальності? Які заходи вживаються СБУ для припинення незаконної діяльності Комуністичної партії України та пропаганди символіки тоталітарного комуністичного режиму і якими є результати таких заходів у другому півріччі 2019 року?”, – написав він.

Нагадаємо, що офіційно заборонена в Україні так звана “Комуністична партія України” провела в Києві конференцію, присвячену дню народження Йосипа Сталіна.