Народного депутата від "Європейської Солідарності" Володимира В’ятровича викликали на допит у Державне бюро розслідувань.

Про це депутат повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами В’ятровича, його викликають у якості свідка через проведення міжнародного форуму, присвяченого 85 роковинам пам‘яті жертв Голодомору.

“Імперія завдає удар у відповідь. Мене викликають на допит в ДБР. У якості свідка по справі, ініційованій Бужанським – за проведення міжнародного форуму, присвяченого 85 роковинам пам‘яті жертв Голодомору. У нас знову садитимуть за правду про злочини комуністів?”, – написав він.

В’ятрович додав, що виклик підписав слідчий Амелін.

“Виклик підписав слідчий Амелін, той самий, на якого я подав у суд за “непомічання” державної зради Єрмаком і Кучмою”, – зазначив політик.