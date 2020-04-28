Про це він поінформував на своїй сторінці в Facebook.

В’ятровича викликали на допит у справі про нібито перевищення влади в зв’язку з організацією міжнародного форуму з нагоди 85-х роковин Голодомору в 2018 році.

“Побував на допиті в ДБР. Проінформував слідчого, для чого і як ми організували міжнародний форум пам’яті жертв Голодомору. Певен, що наданої інформації має бути досить, аби закрити цю безглузду справу і не витрачати ані мого часу, ані коштів і часу Державного бюро розслідувань”, – наголосив В’ятрович у Facebook.

Варто зазначити, що сьогодні під будівлю ДБР прийшли підтримати колегу нардепи від “Європейської Солідарності” (Софія Федина, Ростислав Павленко та інші).

Перед допитом В’ятрович нагадав, що справу проти нього ініціював нардеп від “Слуги народу” Максим Бужанський.

“Я сьогодні викликаний на допит у справі, яка, очевидно, дуже сподобається Російській Федерації, – справі організації міжнародного форуму пам’яті жертв Голодомору в 2018 році. Я тут для того, щоб почути, в чому зловживання влади в спробах розповісти Україні та світові правду про Голодомор. Я тут для того, щоб зрозуміти, на що витрачаються наші гроші в цій структурі, яка гордо називається Державне бюро розслідувань… Хочу зрозуміти, як така абсурдна справа, ініційована наклепом депутата Бужанського, має взагалі право на життя і забирає увагу такої серйозної структури як ДБР”, – наголосив В’ятрович у коментарі журналістам перед допитом.

На думку нардепа, не випадково він отримав виклик на допит через два дні після того, як звернувся до суду, “оскаржуючи бездіяльність ДБР”, яке “не хотіло помічати державної зради в діях пана Єрмака (голови Офісу президента, – ред.) і Кучми (другого президента України, – ред.), які підписали відповідні документи в Мінську, по суті легалізуючи терористичні організації “ЛНР” і “ДНР”.

В’ятрович запевнив, що має намір відповідати на запитання слідчих у справі.

За підсумками допиту нардеп повідомив журналістам, що дав свідчення в якості свідка у справі про кошти, витрачені на проведення в 2018 році форуму пам’яті жертв Голодомору.

“Сподіваюся, що мої ґрунтовні свідчення дали розуміння, що насправді не існує підстав для розслідування”, – наголосив В’ятрович, якого цитує агентство “Укрінформ”.

Депутат додав, що не бачить жодних підстав для повторного допиту.

“Я наголошував на тому, що форум відбувався на виконання указу президента від 2016 року, на виконання відповідного розпорядження Кабінету Міністрів від 2017 року, наказів Українського інституту національної пам’яті. Це був ювілейний захід до 85-х роковин Голодомору, в якому взяло участь близько 700 людей, з них десятки людей – відомі дослідники з-за кордону”, – розповів В’ятрович.