Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Учасники акції протесту вимагають виконати зобов’язання, узгоджені у меморандумі від 7 квітня 2021 року, щодо гарантій безперешкодної забудови території ж/м Осокорки-Центральні для можливості добудови об’єктів “Аркади”.
Документ тоді був підписаний між Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки України, Нацбанком та Київською міською державною адміністрацією щодо розв’язання соціального питання добудови та передачі квартир інвесторам ЖК “Еврика”, “Патріотика” та “Патріотика на озерах”.
Мітингувальники повідомляють, що чиновники так і не вийшли до них та нарікають, що влада відгородилася від протестувальників штучною стіною автобусів та живою стіною зі спецслужбовців.
- Раніше, 26 січня 2021 року кілька сотень постраждалих вкладників “Аркади” провели акцію протесту під стіни МВС. Інвестори вимагали повторного розгляду їхніх справ.
- Нагадаємо, Національний банк України ухвалив рішення щодо відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку “Аркада” у вересні 2020 року. У банк було інвестовано мільярди гривень на будівництво квартир.