16 грудня у Києві під стінами КМДА триває мітинг інвесторів банку "Аркада". Учасники акції відстоюють право подальшої оренди земельних ділянок для завершення недобудов.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Учасники акції протесту вимагають виконати зобов’язання, узгоджені у меморандумі від 7 квітня 2021 року, щодо гарантій безперешкодної забудови території ж/м Осокорки-Центральні для можливості добудови об’єктів “Аркади”.

Документ тоді був підписаний між Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки України, Нацбанком та Київською міською державною адміністрацією щодо розв’язання соціального питання добудови та передачі квартир інвесторам ЖК “Еврика”, “Патріотика” та “Патріотика на озерах”.

Мітингувальники повідомляють, що чиновники так і не вийшли до них та нарікають, що влада відгородилася від протестувальників штучною стіною автобусів та живою стіною зі спецслужбовців.