Розробники соціальної мережі "ВКонтакті" повідомили, що в Україні ВК тепер можна користуватися без VPN.

Про це повідомляється на офіційній сторінці для українських користувачів.

“Ми поліпшили роботу проксі в мобільному додатку, тому з’єднання тепер стабільніше – ви можете з комфортом спілкуватися з близькими, слухати улюблені пісні, читати і публікувати замітки, а ще вирішувати щоденні справи і побутові клопоти з допомогою міні-додатків”, – йдеться в повідомленні .

Українська влада поки ніяк не прокоментували цю заяву.