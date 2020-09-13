Про це повідомляється на офіційній сторінці для українських користувачів.
“Ми поліпшили роботу проксі в мобільному додатку, тому з’єднання тепер стабільніше – ви можете з комфортом спілкуватися з близькими, слухати улюблені пісні, читати і публікувати замітки, а ще вирішувати щоденні справи і побутові клопоти з допомогою міні-додатків”, – йдеться в повідомленні .
Українська влада поки ніяк не прокоментували цю заяву.
- Раніше повідомлялося, що 15 травня 2020 року президент Володимир Зеленський продовжив заборону на російські соціальні мережі “ВКонтакте” і “Однокласники”.
- 15 травня 2017 року п’ятий президент України своїм указом ввів в дію рішення РНБО про заборону діяльності в Україні ряду російських компаній. Зокрема, заборона стосувалася ресурсів “Однокласники”, “ВКонтакте” і “Яндекс”.
- Крім того, українські Інтернет-провайдери заборонили доступ користувачів до соцмереж “ВКонтакте” і “Однокласники”, а також до сервісу Mail.ru. Заборона була введена на три роки.