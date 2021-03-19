«Вкрай складна ситуація»: Данілов анонсував засідання РНБО щодо локдауну

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) проведе засідання щодо можливого введення локдауну в Україні. Воно відбудеться найближчим часом.

Про це на брифінгу 19 березня повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

“Що стосується локдауну та коронавірусу, я думаю, що найближчим часом буде відповідне засідання РНБО з цього приводу проводитися”, – сказав він.

Данілов підкреслив, що в Україні “вкрай складна ситуація з розповсюдженням коронавірусу”. Однак Апарат РНБО почав надсилати інформаційні листи органам місцевого самоврядування. Після цього місцева влада почала проводити засідання комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду питання посилення карантинних заходів.

Данілов підкреслив, що така схема повинна була діяти з початку епідемії в Україні.