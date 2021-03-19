«Вкрай складна ситуація»: Данілов анонсував засідання РНБО щодо локдауну

Про це на брифінгу 19 березня повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
“Що стосується локдауну та коронавірусу, я думаю, що найближчим часом буде відповідне засідання РНБО з цього приводу проводитися”, – сказав він.
Данілов підкреслив, що в Україні “вкрай складна ситуація з розповсюдженням коронавірусу”. Однак Апарат РНБО почав надсилати інформаційні листи органам місцевого самоврядування. Після цього місцева влада почала проводити засідання комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду питання посилення карантинних заходів.
Данілов підкреслив, що така схема повинна була діяти з початку епідемії в Україні.
Нагадаємо, у п’ятницю, 19 березня, Рада національної безпеки і оборони (РНБО) прийняла рішення про застосування санкцій проти 19 компаній у сфері користування надрами.
- Раніше Рада нацбезпеки і оборони прийняла рішення про застосування персональних санкцій проти міліціянтів, що зрадили присязі та працюють в РФ, та кількох десятків колишніх топчиновників України. Детальніше про це – у матеріалі.
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