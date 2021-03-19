Covid-19 Україна

оновлено 19.03.2021 о 21:01

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«Вкрай складна ситуація»: Данілов анонсував засідання РНБО щодо локдауну

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) проведе засідання щодо можливого введення локдауну в Україні. Воно відбудеться найближчим часом.

П’ятниця, 19 березня 2021, 21:01

Про це на брифінгу 19 березня повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

“Що стосується локдауну та коронавірусу, я думаю, що найближчим часом буде відповідне засідання РНБО з цього приводу проводитися”, – сказав він.

Данілов підкреслив, що в Україні “вкрай складна ситуація з розповсюдженням коронавірусу”. Однак Апарат РНБО почав надсилати інформаційні листи органам місцевого самоврядування. Після цього місцева влада почала проводити засідання комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду питання посилення карантинних заходів.

Данілов підкреслив, що така схема повинна була діяти з початку епідемії в Україні.

Нагадаємо, у п’ятницю, 19 березня, Рада національної безпеки і оборони (РНБО) прийняла рішення про застосування санкцій проти 19 компаній у сфері користування надрами.

  • Раніше Рада нацбезпеки і оборони прийняла рішення про застосування персональних санкцій проти міліціянтів, що зрадили присязі та працюють в РФ, та кількох десятків колишніх топчиновників України. Детальніше про це – у матеріалі.
  • Рада нацбезпеки і оборони надала доручення провести аудит всіх дозволів на користування українськими надрами за останні 27 років.
Теги: Олексій Данілов, Коронавірус, локдаун, РНБО

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