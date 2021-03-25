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Влад Сорд пояснив, що змусило його піти на акцію протесту на Банковій

Учасник акції біля ОП, ветеран і засновник видавництва "Будинок Химер" Влад Сорд (Владислав Гранецький-Стафійчук — справжнє ім'я), якого суд відправив під цілодобовий домашній арешт, розповів, що змусило його вийти на акцію протесту під Офіс президента.

П’ятниця, 26 березня 2021, 00:11

Про це він сказав у прямому ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.

“Я розповім, як почалася ця історія, і ви самі зробите висновки. Ми, як видавництво “Дім химер”, займаємося відстоюванням активної своєї громадянської позиції. Бачачи всю цю несправедливість, яка почалась коїтись в країні, ми підтримали Сергія Стерненка і Андрія Антоненка, решту політв’язнів власною гривнею. З кожної проданої нашої книжки 10% ми перераховуємо дружині Антоненка. Як учасник Революції Гідності, як ветеран, я просто не мав достатньо совісті сидіти на місці, на дивані і обмежитися тільки цим. Я і раніше був присутній на багатьох акціях, під багатьма судами я був. І цього разу це було просто не виключення”, — зазначив Влад Сорд.

Він спростував поширену раніше у ЗМІ інформацію про те, що був знайомий особисто з Сергієм Стерненком.

“Ми може десь бачились колись раз чи два в житті максимум. Ми не координувалися з друзями, не домовлялися, що ми будемо їхати конкретно кудись там і так далі. Це виявилось все спонтанно. Я взяв квиток з Вінниці і поїхав туди. В мене був квиток в той же день назад. І там вже ми зустрілися з багатьма. Там я побачив багато знайомих обличь. Тому що багато свідомих людей, особливо серед тих, хто достатньо читає”, — розповів підозрюваний у хуліганстві.

Сорд заявив, що чоловік, який на відео бʼє вікна у будівлі Офісу президента під час нещодавніх протестів, схожий на тисячу інших чоловіків.

“Я за порадою адвоката не можу коментувати епізод про розбиті вікна, але чоловік, якого ви бачите на відео, схожий однаково на мене, на Дзідзьо і ще на тисячу бородатих чоловіків у чорних курточках”, — зазначив Сорд.

Активіст додав, що йому загрожує до семи років позбавлення волі.

На програмі був присутній заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, який прокоментував слова ветерана про бородатих чоловіків: “Після того, як він сказав у ефірі, що це був не він, а людина, схожа на відомого співака Дзідзьо, у мене стали сумніви, що це був саме він. Тому хай суд вирішить, яку встановлювати міру відповідальності, хоча вважаю, що у слідства було достатньо підстав, аби оголосити про підозру саме Владу”.

Як повідомлялося, 20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Теги: Антон Геращенко, Влад Сорд (Гранецький-Стафійчук), протест

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