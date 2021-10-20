Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Програма підтримки розрахована для всіх статей, однак влада очікує, що в першу чергу заяви на компенсацію писатимуть жінки.
Ініціативу прийняли через побоювання правозахисників з приводу вкрай високого рівня домашнього насильства. Згідно з урядовими даними, в Австралії в середньому раз в дев’ять днів через жорстокість або тиск з боку партнера гине одна жінка.
Хоча виплати були підтримані правозахисниками, деякі з них вважають, що вони все одно не вирішують корінних причин насильства в сім’ї.
Виконавча директорка Вікторіанського жіночого фонду Мері Крукс переконана, що в Австралії необхідно провести ширші дебати щодо цієї проблеми. Вона також додала, що потрібно ставити питання про те, чому жінок змушують покинути сімейний будинок.
“Тут є велика морально-етична і політична проблема. Чому жінці доводиться далі переживати цю надзвичайну травму і пертурбацій у своєму житті, коли вона, власне, не завдавала жодної шкоди. Чому вона повинна бути в такому положенні, щоб швидко забрати дітей і домашніх тварин і, можливо, не мати можливості отримати місце в притулку”, – заявила Крукс.
Наразі Австралія займає останні місця в міжнародних рейтингах гендерної рівності. У звіті Всесвітнього економічного форуму за 2021 рік країна стала 50-ою.
Розрив в оплаті праці жінок та чоловіків в Австралії становить 13,4%, що є рекордно низьким розривом. Проте пандемія коронавірусу тільки поглибила економічну нерівність та призвела до сплеску домашнього насильства.
ДОВІДКА. Аб’юзивні стосунки — насильницькі стосунки або взаємини, в яких одна людина порушує особисті кордони іншої, принижує, допускає жорстокість в спілкуванні та діях з метою придушення волі жертви. Це принизливі взаємини між “тираном” і “жертвою”, які супроводжуються постійними маніпуляціями за допомогою грошей, шантажу, погроз і фізичної агресії, а також моральним знущанням з боку агресора. У такому типі стосунків жертва й агресор не міняються місцями, жертва з ряду причин не може вийти з цих взаємин.
- 13 жовтня губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом підписав Закон щодо заборони на нерозголошення та захисту інформаторів. Він передбачає безпечні умови для американців, які захочуть поскаржитися на випадки аб’юзу та харасменту на роботі.