Уряд Австралії буде виплачувати по 5000 австралійських доларів (3700 доларів США) жертвам токсичних стосунків, щоб вони могли піти від аб’юзера.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Програма підтримки розрахована для всіх статей, однак влада очікує, що в першу чергу заяви на компенсацію писатимуть жінки.

Ініціативу прийняли через побоювання правозахисників з приводу вкрай високого рівня домашнього насильства. Згідно з урядовими даними, в Австралії в середньому раз в дев’ять днів через жорстокість або тиск з боку партнера гине одна жінка.

Хоча виплати були підтримані правозахисниками, деякі з них вважають, що вони все одно не вирішують корінних причин насильства в сім’ї.

Виконавча директорка Вікторіанського жіночого фонду Мері Крукс переконана, що в Австралії необхідно провести ширші дебати щодо цієї проблеми. Вона також додала, що потрібно ставити питання про те, чому жінок змушують покинути сімейний будинок.

“Тут є велика морально-етична і політична проблема. Чому жінці доводиться далі переживати цю надзвичайну травму і пертурбацій у своєму житті, коли вона, власне, не завдавала жодної шкоди. Чому вона повинна бути в такому положенні, щоб швидко забрати дітей і домашніх тварин і, можливо, не мати можливості отримати місце в притулку”, – заявила Крукс.

Наразі Австралія займає останні місця в міжнародних рейтингах гендерної рівності. У звіті Всесвітнього економічного форуму за 2021 рік країна стала 50-ою.

Розрив в оплаті праці жінок та чоловіків в Австралії становить 13,4%, що є рекордно низьким розривом. Проте пандемія коронавірусу тільки поглибила економічну нерівність та призвела до сплеску домашнього насильства.

ДОВІДКА. Аб’юзивні стосунки — насильницькі стосунки або взаємини, в яких одна людина порушує особисті кордони іншої, принижує, допускає жорстокість в спілкуванні та діях з метою придушення волі жертви. Це принизливі взаємини між “тираном” і “жертвою”, які супроводжуються постійними маніпуляціями за допомогою грошей, шантажу, погроз і фізичної агресії, а також моральним знущанням з боку агресора. У такому типі стосунків жертва й агресор не міняються місцями, жертва з ряду причин не може вийти з цих взаємин.