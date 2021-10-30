У Білорусі примусово закрили офіси відділу зв’язків з громадськістю посольства та агентства США з міжнародного розвитку (USAID), зокрема — Американський центр у Мінську.

Про це йдеться у заяві посольства США в Білорусі.

20 жовтня влада Білорусі повідомила США про нові заходи, спрямовані на перешкоджання роботі посольства США в Мінську шляхом примусового закриття офісів відділу зв’язків з громадськістю посольства та Агентства США з міжнародного розвитку, зокрема Американського центру в Мінську.

Сполучені Штати Америки вважають, що такі дії білоруської влади демонструють глибоке занепокоєння роллю дипломатії, зв’язків між людьми та незалежного громадянського суспільства.

“Сполучені Штати не відступлять від своїх зобов’язань сприяти розвитку демократії та прав людини в Білорусі та підтримувати прагнення білоруського народу щодо побудови більш перспективного майбутнього у вільній та незалежній Білорусі”, – йдеться в заяві.

Окрім цього в посольстві наголосили, що ці заходи не змусять їх відмовитися від роботи з інформування та взаємодії з людьми, яке “приносило користь білоруському народу та сприяло розвитку відносин між громадянами Америки та Білорусі”.

Зауважимо, що близько 30 років Агенція США з міжнародного розвитку в Білорусі (USAID) допомагала громадянському суспільству, незалежним ЗМІ, підприємствам малого й середнього бізнесів фінансовою підтримкою.