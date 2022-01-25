Про це повідомляє видання Deník N.
Я хочу, щоб було зрозуміло, що Чехія – друг України”, – наголосила Чернохова в інтерв’ю для Deník N.
Вона також додала, що Україна та Чехія мають спільну історію, адже держави були разом при радянській владі.
Вона [Україна] добре працює в партнерстві з НАТО. Українці заслуговують ухвалювати рішення самі”, — наголосила Чернохова.
Відповідаючи на питання журналіста чи планує Чехія, як Канада, надіслати “символічний” контингент військових міністерка відповіла ствердно.
Ми маємо волю допомогти Україні”, — зазначила вона.
За її словами, Росія давно має тенденцію проводити в Україні свою політику. Так, як і в Грузії, Білорусі з відома Лукашенка та в Казахстані.
Нам повідомляли, що на кордоні ніхто не хоче ескалації конфлікту. Але як це вийде у фіналі, ніхто не знає”, — додала Яна Чернохова.
Також Чехія готова дати притулок українським дітям і жінкам у разі бойових дій.
Я передам урядові матеріал, на основі якого ми забезпечимо Україну артилерійськими боєприпасами калібру 152 міліметри. Начальник Генштабу запевнив мене, що все готове”, — повідомила міністерка.
- Нагадаємо, що Міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила про готовність допомогти України на тлі зосередження російських військ уздовж кордону. Уряд готовий надати або продати зброю та боєприпаси.
- Також Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас назвав безпосередньою загрозою для своєї країни перекидання військ Російської Федерації до Білорусі. Глава Міноборони заявив, що має намір найближчим часом зустрітись із послами країн НАТО для зміцнення безпеки Литви.
- Відомо, що Росія заявила, що з “великим занепокоєнням” спостерігає за тим, що Сполучені Штати привели 8 500 військовослужбовців у бойову готовність на випадок ескалації кризи в Україні.