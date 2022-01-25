Яна Чернохова, яка обіймає посаду Міністерки оборони Чехії, заявила, що у разі потреби Чехія може надіслати в Україну військових для допомоги в боротьбі з російською агресією.

Про це повідомляє видання Deník N.

Я хочу, щоб було зрозуміло, що Чехія – друг України”, – наголосила Чернохова в інтерв’ю для Deník N.

Вона також додала, що Україна та Чехія мають спільну історію, адже держави були разом при радянській владі.

Вона [Україна] добре працює в партнерстві з НАТО. Українці заслуговують ухвалювати рішення самі”, — наголосила Чернохова.

Відповідаючи на питання журналіста чи планує Чехія, як Канада, надіслати “символічний” контингент військових міністерка відповіла ствердно.

Ми маємо волю допомогти Україні”, — зазначила вона.

За її словами, Росія давно має тенденцію проводити в Україні свою політику. Так, як і в Грузії, Білорусі з відома Лукашенка та в Казахстані.

Нам повідомляли, що на кордоні ніхто не хоче ескалації конфлікту. Але як це вийде у фіналі, ніхто не знає”, — додала Яна Чернохова.

Також Чехія готова дати притулок українським дітям і жінкам у разі бойових дій.