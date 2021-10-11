Генерал СБУ та депутат Київради від “ЄС” Віктор Кононенко повідомив, що відбувається фальсифікація матеріалів з метою оголошення п'ятому президентові та лідерові "ЄС" Петру Порошенку підозр у скоєнні злочину.

Про це йшлося на брифінгу Кононенка, передає пресслужба “ЄС”.

За його інформацією, наразі щонайменше у двох кримінальних провадженнях відбувається фальсифікація матеріалів. Мета — оголошення Петру Порошенку підозр у скоєнні злочину. Зокрема, шукають “свідків”.

“Єдине, що утримує владу від цих кроків, це відсутність доказової бази щодо самого факту злочину з боку п’ятого президента України. З метою її формування правоохоронці активно здійснюють пошук осіб, котрі погодяться дати необхідні їм свідчення, проте бажаючих брати участь у фальсифікації, а потім відповідати за це ними наразі не знайдено”, – заявив генерал.

На думку Кононенка, від моменту приходу до влади президента Володимира Зеленського триває системне переслідування активістів, представників опозиції та Петра Порошенка.

“Ми давно акумулюємо інформацію про наміри влади використати правоохоронний блок для кримінального переслідування п’ятого президента України”, — каже Кононенко.

Він закликав керівників організацій, що змушують підлеглих лжесвідчити, втриматися від таких дій.

“Потім ці ж підлеглі не будуть вас прикривати, а дадуть відверті покази щодо організації фальсифікацій”, — сказав Кононенко, не конкретизуючи, про які саме організації йдеться.