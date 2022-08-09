Про це повідомила французька газета 20 Minutes.
У замку розташовані архіви Міністерства оборони Франції. Тому після російського вторгнення в Україну видали заборону щодо відвідування пам’ятки росіянами.
Венсенський замок знаходиться на південний схід від Парижа. У ньому знаходиться один із центрів Історичної служби оборони, бібліотеки та архіви. Вони доступні відвідувачам лише за певних умов.
У Міноборони Франції пояснили, що обмежили доступ до військових приміщень міністерства громадянам Росії. Утім журналісти можуть зробити офіційний запит щодо документів.
Замок побудували для французських королів в XIV – XVII століттях у Венсенському лісі. Він розташований на місці мисливського угіддя XII століття.
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