Про це повідомила французька газета 20 Minutes.

У замку розташовані архіви Міністерства оборони Франції. Тому після російського вторгнення в Україну видали заборону щодо відвідування пам’ятки росіянами.

Венсенський замок знаходиться на південний схід від Парижа. У ньому знаходиться один із центрів Історичної служби оборони, бібліотеки та архіви. Вони доступні відвідувачам лише за певних умов.

У Міноборони Франції пояснили, що обмежили доступ до військових приміщень міністерства громадянам Росії. Утім журналісти можуть зробити офіційний запит щодо документів.

Замок побудували для французських королів в XIV – XVII століттях у Венсенському лісі. Він розташований на місці мисливського угіддя XII століття.