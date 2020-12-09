Про це повідомляє видання “Грузія онлайн”.

Кобахідзе згадав експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Він назвав його “головним джерелом поляризації” в країні, відзначивши, що Саакашвілі одночасно порушує два конституційних критерія виборів.

“Він не громадянин Грузії і засуджений до позбавлення волі, яке підлягає виконанню. Проте, нашим українським колегам, на жаль, не вдалося перешкодити Саакашвілі брати участь у виборчому процесі, однак ми не можемо критикувати наших українських друзів, які стикаються з великою кількістю труднощів”, – заявив Кобахідзе.

У зв’язку з цим “Грузинська мрія” зараз готує законопроєкт, який заборонить реєструватися на виборах партіям, чиї лідери не відповідають виборчому законодавству.

“Вирішити це питання і забезпечити виконання Конституції – наш борг в першу чергу. Для цього у знову скликаному парламенті ми внесемо законопроект, на підставі якого буде скасована виборча реєстрація політичної партії, лідер якої не відповідає критеріям конституційного виборчого права. Ця зміна не тільки забезпечить належне виконання конституційних вимог, але також внесе значний вклад в розвиток грузинської демократії”, – пояснив Кобахідзе.